Нина Шашмурина © Вечерние ведомости

Ежегодная акция «День чтения» пройдет в Свердловской области 6 октября. В 2023 году акция будет посвящена памяти Командора, классика детской литературы, Владислава Петровича Крапивина.В департаменте информатики региона рассказали, что запланировано проведение более 1,5 тысячи мероприятий, из которых 85 пройдут в онлайн-формате.Главной площадкой для проведения акции станет Свердловская областная библиотека для детей и молодежи имени В.П. Крапивина. Торжественное открытие мероприятия начнется с шоу песчаной анимации от Елены Кадыровой. Далее состоится встреча с лауреатом конкурса «Книгуру», лауреатом премий имени В.П. Крапивина «Книга года» - писателем Евгением Рудашевским. Ребята также смогут встретиться с поэтессой, автором книги «Стихи для детей», участником отряда «Каравелла», педагогом и актрисой Дарьей Крапивиной.Кроме того, в программе акции предусмотрены интересные мастер-классы, например, по изготовлению «чердачной» игрушки, командная интеллектуальная игра под названием «Романтика необитаемых островов» и интерактивная игровая программа «Вместе в большое чтение!». Завершением мероприятия станет лекция о творчестве писателя и капитана дальнего плавания, В.В. Конецкого.Мероприятия бесплатны, для их посещения требуется предварительная регистрация.Каждая библиотека, работающая в нашей области, разработала свою уникальную программу в рамках акции «День чтения». В поселке Зыряновский, расположенном под Алапаевском, состоится библиоквест под названием «Рыцари ярых атак». В библиотеках Асбеста пройдет книжный марафон, посвященный творчеству Владислава Петровича Крапивина. Кроме того, там состоится встреча с психологом Натальей Потехиной на тему «Эмоциональная разгрузка. Книга. Чтение. Общение». В обновлённой Косулинской сельской библиотеке состоится творческая мастерская «Крапивинский кораблик» и викторина «Путешествие по книжному океану».