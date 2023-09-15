Белая башня из фарфора стала хитом продаж

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сысертский фарфоровый завод выпустил «конструктивистские кружки». Они посвящены известным строениям Екатеринбурга, выполненным в данном архитектурном стиле.Как пишет телеграм-канал «Уралмаш достоин!», среди прочих памятников конструктивизма в виде кружки была выпущена в продажу и фарфоровая Белая башня. Именно она стала хитом продаж и моментально была сметена с прилавка. Впрочем, и остальной фарфоровый конструктивизм быстро разобрали покупатели. А это и стадион «Динамо», и гостиница «Исеть», и Главпочтамт.Проект был разработан и осуществлён в честь 300-летнего юбилея Екатеринбурга. Это было совместное творчество Сысертского фарфорового завода и «Лаборатории Антихрупкость». К слову, в перечне сувенирной продукции завода есть и другие фарфоровые копии знаковых строений уральской столицы. Например, башня на Плотинке. Правда, в отличие от «конструктивистских» кружек она не несёт никакой другой функции, кроме как быть украшением интерьера.