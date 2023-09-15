Уральская индустриальная биеннале предлагает побывать в закрытом посёлке и погрузиться в атмосферу секретных опытов Тур даст возможность ознакомиться с малоизвестными деталями истории создания советского ядерного щита на Урале

Проходная бывшей Лаборатории «Б». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Коттеджи, в которых жили учёные, выходят окнами на живописное озеро Сунгуль и Вишнёвые горы. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В этом коттедже в 1950-1955 годах жил легендарный «Зубр» – Николай Тимофеев-Ресовский. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В этом здании раньше располагалась школа. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В ДК «Химик» в посёлке Сокол. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

За этим забором находится зона отчуждения. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Здесь располагался КПП во времена, когда посёлок был закрытым. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Общежитие Лаборатории «Б» было построено в 1930-х годов для санатория НКВД, но затем не раз сменило своё предназначение (в годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь для раненых воинов), архитектором здания был Георгий Голубев – он же спроектировал Дом печати, Горсовет и ряд других знаковых зданий в Екатеринбурге. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Алексей Липатников приобрёл здание бывшего общежития для организации в нём дома отдыха, но кризис отпугнул инвестора. Теперь он проводит по нему экскурсии. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Арт-объект «Калькулятор», установленный в рамках Молодёжной школы паблик-арта у здания колледжа в Кыштыме. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Владислав Постников © Вечерние ведомости