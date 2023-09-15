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Уральская индустриальная биеннале предлагает побывать в закрытом посёлке и погрузиться в атмосферу секретных опытов

Тур даст возможность ознакомиться с малоизвестными деталями истории создания советского ядерного щита на Урале

18.58 Понедельник, 18 сентября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральская индустриальная биеннале запускает новые индустриальные арт-маршруты – в посёлок Сокол и город Кыштым Челябинской области.

Наиболее интересная программа ждёт посетителей в закрытом посёлке Сокол – без преувеличения уникальном месте в 90 км от Екатеринбурга (по автодороге – 120 км), где в середине XX века интернированные из поверженной гитлеровской Германии учёные совместно с советскими специалистами проводили важнейшие опыты, связанные с радиационной безопасностью и воздействием радиации на живые организмы.


Проходная бывшей Лаборатории «Б». Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Здесь, на живописном полуострове Мендаркин, с трёх сторон окружённом водами озёр Силач и Сунгуль, располагалась сверхсекретная Лаборатория «Б» – научно-исследовательский институт и конструкторское бюро тюремного типа, в котором работали выдающиеся учёные XX века – Николаус Риль, Сергей Вознесенский, Николай Тимоффев-Ресовский, Ханс-Йоахим Борн, Александр Катш, Вилли Ланге, Карл Циммер и другие. Из 26 немецких учёных, работавших на объекте, 10 были военнопленными.


Коттеджи, в которых жили учёные, выходят окнами на живописное озеро Сунгуль и Вишнёвые горы. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Каторжане и вольнонаёмные, но так или иначе лучшие радиохимики и биофизики того времени, в итоге внесли большой вклад в советский атомный проект и в выстраивание ядерного паритета с США.


В этом коттедже в 1950-1955 годах жил легендарный «Зубр» – Николай Тимофеев-Ресовский. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


С первого взгляда на полузаброшенный посёлок (Лаборатория «Б» была закрыта в далёком 1955 году) и не подумаешь, какое значение происходившие здесь события сыграли в истории и геополитике XX века.


В этом здании раньше располагалась школа. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Аудиоспектакль «Сунгуль. Повесть о прошлом», созданный в рамках Уральской индустриальной биеннале, позволит вернуться в то время, когда в посёлке кипела жизнь и научная работа. В его основе – воспоминания профессора Аргенты Титляновой, которая попала в секретную Лабораторию «Б» в 1952 году по распределению после института.


В ДК «Химик» в посёлке Сокол. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Каждый эпизод спектакля привязан к конкретной локации, что усиливает восприятие тех событий. Одно действие разворачивается в конструктивистском здании общежития, ныне не эксплуатирующемся и превращённом в арт-резиденцию (с 2021 года здесь размещена выставка художника Павла Отдельнова про развитие атомной промышленности на Урале «Звенящий след» – ещё один проект биеннале). Другое – на живописном берегу озера Сунгуль, третье – у ДК «Химик», ещё одно – за проходной той самой Лаборатории «Б».


За этим забором находится зона отчуждения. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Перед глазами гостей биеннале в этой локации будет лишь высокий забор с предупреждающими о радиоактивной опасности знаками – за ним находится место, где располагался главный лабораторный корпус (его снесли и засыпали из-за высокого радиоактивного заражения здания), но аудиоспектакль помогает живо представить, как в начале 1950-х учёные ставили здесь опыты. Радиация тогда была мало изучена, поэтому опыты проходили не без ошибок, в том числе сказывающихся на здоровье сотрудников, облучению подвергались все. Об этом тоже будет рассказано в спектакле.


Здесь располагался КПП во времена, когда посёлок был закрытым. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


В целом рассказ от имени Аргенты Титляновой, лежащий в основе аудиоспектакля, позволяет ощутить себя полноценным свидетелем событий конца 1940-х – начала 1950-х годов и разделить вместе с героиней истории её эмоции и переживания.


Общежитие Лаборатории «Б» было построено в 1930-х годов для санатория НКВД, но затем не раз сменило своё предназначение (в годы Великой Отечественной войны здесь располагался госпиталь для раненых воинов), архитектором здания был Георгий Голубев – он же спроектировал Дом печати, Горсовет и ряд других знаковых зданий в Екатеринбурге. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


За безопасность гостей биеннале можно не беспокоиться – с наружной стороны забора и во всех других локациях аудиоспектакля радиационный форм в норме. Его здесь замеряет бывший дозиметрист, а ныне, а ныне хранитель здания бывшего общежития Алексей Липатников – он же проводит здесь очень познавательные экскурсии.


Алексей Липатников приобрёл здание бывшего общежития для организации в нём дома отдыха, но кризис отпугнул инвестора. Теперь он проводит по нему экскурсии. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Ореол секретности окружает это место до сих пор – посёлок Сокол открыли для остального мира лишь в 2008 году, но чуть более полугода назад снова закрыли – правда, лишь для иностранных граждан. Россиянам въехать в посёлок можно, но предварительно уведомив об этом власти ЗАТО Снежинск, которому административно подчинён полуостров. Однако эти хлопоты на себя берут организаторы биеннале. Кроме того, в стоимость билета входит трёхразовое питание по ходу маршрута и трансфер в Екатеринбург и обратно. Помимо аудиоспектакля и экскурсии по посёлку Сокол в тур входит поездка в соседний Кыштым с экскурсией по проектам Молодёжной школы паблик-арта.


Арт-объект «Калькулятор», установленный в рамках Молодёжной школы паблик-арта у здания колледжа в Кыштыме. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости


Ближайший тур из Екатеринбурга по объектам Уральской биеннале в Кыштыме и Соколе состоится 23 сентября с 10:00 до 20:30. Купить билет и узнать более точное расписание можно на странице Уральской индустриальной биеннале в Timepad. 24 сентября аналогичный тур будет организован из Челябинска. Его детали можно узнать по этой ссылке. Количество билетов ограничено. Регистрация на маршруты закрывается не позднее 18:00 20 сентября.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости


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