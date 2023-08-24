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Выставка картин тюменского подростка с ДЦП пройдёт в Верхней Пышме
Фото: ВК-группа «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район» / vk.com/vp_news
Детский церебральный паралич — диагноз страшный, но сила воли, талант и поддержка любящих людей позволяют даже с ним жить полноценной жизнью и, например, заниматься живописью. Это доказывает пример Даниилы Родионова.
Родившийся в Тюмени Даниил — начинающий художник. Сейчас ему 16 лет, но выставки его уже устраивались в Москве, Кургане, Салехарде. А два года назад юноша стал победителем международной гуманитарной премии «Аврора». Теперь с работами художника, которому ДЦП не мешает создавать интересные, красочные полотна, смогут ознакомиться и уральцы.
Выставку «Вместо слов» в Верхней Пышме организует благотворительный фонд «Дети России» при участии Технического университета Верхней Пышмы. Учебное заведение станет и местом её проведения — полотна Даниилы будут выставлены на третьем этаже здания университета на проспекте Успенского. Помимо самих картин в экспозицию войдут фотографии, на которых запечатлены этапы работы молодого художника над своими произведениями.
Открытие выставки «Вместо слов» запланировано на 4 сентября, на 14:00, - уточняет ВК-сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
Родившийся в Тюмени Даниил — начинающий художник. Сейчас ему 16 лет, но выставки его уже устраивались в Москве, Кургане, Салехарде. А два года назад юноша стал победителем международной гуманитарной премии «Аврора». Теперь с работами художника, которому ДЦП не мешает создавать интересные, красочные полотна, смогут ознакомиться и уральцы.
Выставку «Вместо слов» в Верхней Пышме организует благотворительный фонд «Дети России» при участии Технического университета Верхней Пышмы. Учебное заведение станет и местом её проведения — полотна Даниилы будут выставлены на третьем этаже здания университета на проспекте Успенского. Помимо самих картин в экспозицию войдут фотографии, на которых запечатлены этапы работы молодого художника над своими произведениями.
Открытие выставки «Вместо слов» запланировано на 4 сентября, на 14:00, - уточняет ВК-сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».
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