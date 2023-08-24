Выставка картин тюменского подростка с ДЦП пройдёт в Верхней Пышме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Детский церебральный паралич — диагноз страшный, но сила воли, талант и поддержка любящих людей позволяют даже с ним жить полноценной жизнью и, например, заниматься живописью. Это доказывает пример Даниилы Родионова.Родившийся в Тюмени Даниил — начинающий художник. Сейчас ему 16 лет, но выставки его уже устраивались в Москве, Кургане, Салехарде. А два года назад юноша стал победителем международной гуманитарной премии «Аврора». Теперь с работами художника, которому ДЦП не мешает создавать интересные, красочные полотна, смогут ознакомиться и уральцы.Выставку «Вместо слов» в Верхней Пышме организует благотворительный фонд «Дети России» при участии Технического университета Верхней Пышмы. Учебное заведение станет и местом её проведения — полотна Даниилы будут выставлены на третьем этаже здания университета на проспекте Успенского. Помимо самих картин в экспозицию войдут фотографии, на которых запечатлены этапы работы молодого художника над своими произведениями.Открытие выставки «Вместо слов» запланировано на 4 сентября, на 14:00, - уточняет ВК-сообщество «Верхняя Пышма Среднеуральск 8 район».