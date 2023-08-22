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В конкурсе фестиваля «Россия» в этом году будут участвовать 32 документальные картины
Фрагмент афиши фестиваля документального кино «Россия-34»
Отборочная комиссия фестиваля документального кино «Россия» закончила составлять список номинантов 2023 года. В нём — 32 фильма из разных городов страны.
Среди номинантов будущего смотра — больше всего «москвичей», фильмов столичных студий. Есть также фильмы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Пензы, Иркутска. Фильм «Алиф. До. Ре. Ми.» приедет в Екатеринбург из Таджикистана, а лента «Медик» — из Кыргызстана. Уральская столица будет представлена в конкурсе новым произведением известного режиссёра Павла Фаттахутдинова в сооавторстве со Светланой Бобровой «Заповедник». Это часовая лента, которая рассказывает о необычной школе села Ивановское Ярославской области.
В 2023 году фестиваль документального кино «Россия» пройдёт уже в 34 раз. Церемония открытия состоится 2 октября, а уже 7 октября станут известны победители в различных номинациях. Помимо конкурсных кинопросмотров, организаторы фестиваля готовят ретроспективные показы, мастер-классы, встречи зрителей с режиссёрами и другие мероприятия, которые — уже традиционно — помогут сделать «Россию» значительным событием в культурной жизни страны.
Среди номинантов будущего смотра — больше всего «москвичей», фильмов столичных студий. Есть также фильмы из Санкт-Петербурга, Краснодара, Пензы, Иркутска. Фильм «Алиф. До. Ре. Ми.» приедет в Екатеринбург из Таджикистана, а лента «Медик» — из Кыргызстана. Уральская столица будет представлена в конкурсе новым произведением известного режиссёра Павла Фаттахутдинова в сооавторстве со Светланой Бобровой «Заповедник». Это часовая лента, которая рассказывает о необычной школе села Ивановское Ярославской области.
В 2023 году фестиваль документального кино «Россия» пройдёт уже в 34 раз. Церемония открытия состоится 2 октября, а уже 7 октября станут известны победители в различных номинациях. Помимо конкурсных кинопросмотров, организаторы фестиваля готовят ретроспективные показы, мастер-классы, встречи зрителей с режиссёрами и другие мероприятия, которые — уже традиционно — помогут сделать «Россию» значительным событием в культурной жизни страны.
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