Возрастное ограничение 18+
В книжном фестивале в Екатеринбурге примет участие Денис Драгунский
Фото Антона Каптелова
Известный российский писатель Денис Драгунский, ещё более известный, как герой детских рассказов советского писателя Виктора Драгунского, сообщил, что летит в Екатеринбург. Основная цель — участие в книжном фестивале «Красная строка», который стартует в уральской столице завтра, 25 августа.
В рамках фестиваля «Красная строка» Денис Драгунский презентует новую свою книгу — «Подлинная история Дениса Кораблёва». Это мероприятие состоится вечером субботы, 26 августа, в лектории Исторического сквера. Но этим писатель не ограничится. «Я жаден до встреч с читателями. Поэтому ещё и вне рамок фестиваля буду читать новые рассказы из будущей книги», — написал давно подросший «Дениска Кораблёв» в своём телеграм-канале аккурат перед посадкой в самолёт, летящий на Урал. Эта, внефестивальная встреча с читателями состоится уже завтра, 25 августа в библиотеке имени Белинского. Начало — в 18:00.
Фестиваль «Красная строка» продлится в Екатеринбурге три дня и охватит несколько десятков площадок, в основном группирующихся в центре города. Фестивальные мероприятия пройдут в упомянутом выше Историческом сквере, на площади Труда, в Уральском центре развития дизайна. Среди «звёзд»» фестиваля, помимо, Дениса Драгунского, — писатели Алексей Иванов, Павел Круасанов, журналистка Саша Сулим, поэт Дмитрий Воденников, музыкальная группа «Запрещённые барабанщики». С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля.
В рамках фестиваля «Красная строка» Денис Драгунский презентует новую свою книгу — «Подлинная история Дениса Кораблёва». Это мероприятие состоится вечером субботы, 26 августа, в лектории Исторического сквера. Но этим писатель не ограничится. «Я жаден до встреч с читателями. Поэтому ещё и вне рамок фестиваля буду читать новые рассказы из будущей книги», — написал давно подросший «Дениска Кораблёв» в своём телеграм-канале аккурат перед посадкой в самолёт, летящий на Урал. Эта, внефестивальная встреча с читателями состоится уже завтра, 25 августа в библиотеке имени Белинского. Начало — в 18:00.
Фестиваль «Красная строка» продлится в Екатеринбурге три дня и охватит несколько десятков площадок, в основном группирующихся в центре города. Фестивальные мероприятия пройдут в упомянутом выше Историческом сквере, на площади Труда, в Уральском центре развития дизайна. Среди «звёзд»» фестиваля, помимо, Дениса Драгунского, — писатели Алексей Иванов, Павел Круасанов, журналистка Саша Сулим, поэт Дмитрий Воденников, музыкальная группа «Запрещённые барабанщики». С программой мероприятий можно ознакомиться на сайте фестиваля.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Международный духовой фестиваль пройдет в Екатеринбурге
16 августа 2023
16 августа 2023