Международный духовой фестиваль пройдет в Екатеринбурге





– заявил президент Российского духового общества Михаил Брызгалов. «К участию в фестивале приглашены яркие и самобытные коллективы. Музыканты из разных регионов объединяться, чтобы сделать подарок городу и его жителям. Выступят около полутысячи музыкантов-духовиков»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге с 17 по 19 августа пройдет Международный духовой фестиваль. В городе прозвучат духовые марши и вальсы, произведения из классического репертуара оркестров, а также современные произведения в оркестровой аранжировке.В фестивале будут участвовать уральские детские оркестры, взрослые оркестры из Нижегородской области, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и Азербайджана. Также выступят главный городской оркестр Екатеринбурга «УралБэнд» под руководством Александра Павлова, Самарский муниципальный духовой оркестр SAMARA-BAND Марка Когана, Пермский губернский оркестр под управлением Евгения Тверетинова и другие коллективы.В департаменте информполитики области рассказали, что фестиваль откроется концертной программой в ККТ «Космос» 17 августа в 14.00. С 18.00 18 августа музыканты будут выступать в Летнем театре ЦПКиО имени Маяковского.В День города, 19 августа, музыканты будут участвовать в праздничном шествии от площади 1905 года к памятнику Татищеву и де Геннину. Шествие начнется в 11.00. В 12.00 на Октябрьской площади выступит сводный детский духовой оркестр Свердловской области. В сводной программе детских коллективов также выступит тубист, лауреат XVII Международного конкурса имени Чайковского 2023 года, артист Национального филармонического оркестра России Вильнур Самигуллин.В Историческом сквере концертная программа продолжится с 14.00.