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Неизвестный станет знакомей участникам пешеходной экскурсии по Екатеринбург
Фото: Свердловский областной краеведческий музей / uole-museum.ru
В пешеходную экскурсию по Екатеринбургу приглашает Художественный музей Эрнста Неизвестного. Она посвящена уральскому периоду жизни талантливейшего скульптора и его творчеству.
Экскурсия «Город Эрнста Неизвестного» пройдёт в субботу, 15 июля. Стартует она в полдень с посещения залов музея. Там участники прогулки сперва освежат в памяти известные произведения художника, который родился в Свердловске, работал в Москве и завершил свой творческий путь в Нью-Йорке. Из музейных помещений экскурсанты переместятся на улицы Екатеринбурга, где увидят места, связанные с ранними годами жизни Неизвестного и услышат истории из его биографии. Продлится экскурсионная прогулка около трёх часов, а закончится возле дома на улице Свердлова, где проживала семья скульптора.
Участников познавательной прогулки ждёт викторина, победителям которой вручат сувениры на память.
Приобрести билет на экскурсию «Город Эрнста Неизвестного» можно на сайте музея. Действует и Пушкинская карта.
Экскурсия «Город Эрнста Неизвестного» пройдёт в субботу, 15 июля. Стартует она в полдень с посещения залов музея. Там участники прогулки сперва освежат в памяти известные произведения художника, который родился в Свердловске, работал в Москве и завершил свой творческий путь в Нью-Йорке. Из музейных помещений экскурсанты переместятся на улицы Екатеринбурга, где увидят места, связанные с ранними годами жизни Неизвестного и услышат истории из его биографии. Продлится экскурсионная прогулка около трёх часов, а закончится возле дома на улице Свердлова, где проживала семья скульптора.
Участников познавательной прогулки ждёт викторина, победителям которой вручат сувениры на память.
Приобрести билет на экскурсию «Город Эрнста Неизвестного» можно на сайте музея. Действует и Пушкинская карта.
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