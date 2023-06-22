Жёлтая крыша музейного здания озадачила жителей Нижнего Тагила

«Сейчас в музее идут долгожданные ремонтные работы, которые планировались очень давно. Крыша выкрашена жёлтой грунтовкой, это промежуточный этап. В дальнейшем кровля будет нормального естественного цвета оцинкованного железа, но это будет чуть позже. Сейчас грунтовка должна высохнуть», — приводят наши коллеги из «Между строк» комментарий начальника отдела по объектам культурного наследия и землепользованию Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Елены Штафетовой.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Многие жители Нижнего Тагила обратили внимание на разительную перемену, произошедшую с крышей Музея природы и охраны окружающей среды (он же – Верхний провиантский склад). Она вдруг стала ярко-жёлтой.Перемена сильно не понравилась жителям Нижнего Тагила, а кого-то и серьёзно возмутила. Во-первых, это ярко-жёлтое пятно слишком уж выбивается в урбанистическом пейзаже и выглядит неуместно вызывающе. Во вторых, здание музея — само по себе «экспонат». Верхний провиантский склад был построен в 1737 году по расположению князя Акинфия Демидова и теперь является объектом культурного наследия. А с ОКН нельзя даже ради ремонта поступать подобным образом — красить в какие угодно цвета. Такие старинные здания должны сохранять свой исторический вид.Однако, нижнетагильское агентство новостей «Между строк» поспешило успокоить недовольных. Оказалось, что крыша «пожелтела» на короткое время. Такой аляповатый цвет ей придала грунтовка, которую наложили на поверхность крыши перед покраской.