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Марафон классической музыки «Безумные дни» состоится в Екатеринбурге
Культура
Иллюстрация: безумныедни.рф
С 30 июня по 2 июля на девяти площадках в Екатеринбурге пройдет марафон концертной классической музыки «Безумные дни». В программе заявлено 120 концертов и 600 артистов.
В пресс-службе мэрии сообщили, что тема фестиваля в этом году – «Ода ночи», а символ – «Звездная ночь» Винсента ван Гога. Музыканты во время концертов постараются раскрыть этот образ в сольных, ансамблевых и симфонических программах.
В течение трех дней свою трактовку «Оды ночи» представят девять оркестров, 13 ансамблей, три хора и более 30 солистов. Будут выступать все коллективы Свердловской филармонии, солисты и коллективы филармоний Омска, Новосибирска, Уфы, Перми и Белгорода.
Площадки марафона: сад Вайнера, Большой и Камерный залы Свердловской филармонии, Зал Маклецкого, Большой и Малый залы Театра юного зрителя, Городской дом музыки, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, библиотека Храма Вознесения Господня, а также Инновационный культурный центр в Первоуральске.
Организаторы составили 15 маршрутов: «Маршрут для влюбленных», «Сокровища вокальной музыки», «Испанские страсти и ночные хиты», «Сказки и легенды», «Ночной зефир», «Чайковский, Григ и рок» и другие.
В пресс-службе мэрии сообщили, что тема фестиваля в этом году – «Ода ночи», а символ – «Звездная ночь» Винсента ван Гога. Музыканты во время концертов постараются раскрыть этот образ в сольных, ансамблевых и симфонических программах.
В течение трех дней свою трактовку «Оды ночи» представят девять оркестров, 13 ансамблей, три хора и более 30 солистов. Будут выступать все коллективы Свердловской филармонии, солисты и коллективы филармоний Омска, Новосибирска, Уфы, Перми и Белгорода.
Площадки марафона: сад Вайнера, Большой и Камерный залы Свердловской филармонии, Зал Маклецкого, Большой и Малый залы Театра юного зрителя, Городской дом музыки, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, библиотека Храма Вознесения Господня, а также Инновационный культурный центр в Первоуральске.
Организаторы составили 15 маршрутов: «Маршрут для влюбленных», «Сокровища вокальной музыки», «Испанские страсти и ночные хиты», «Сказки и легенды», «Ночной зефир», «Чайковский, Григ и рок» и другие.
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