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На документальный фильм об уральском писателе деньги собирают всенародно
Культура
Фото: ВК-страница Ларисы Крапивиной
К 85-летию замечательного уральского писателя Владислава Крапивина в производство запущен документальный фильм, рассказывающий о его жизни и творчестве. Съёмки уже идут, а бюджет продолжают собирать «с миру по нитке».
Фильм, у которого пока нет даже названия, снимает молодой режиссёр из Тюмени Дмитрий Колобов. На данном этапе его команда проводит съёмки в Екатеринбурге — для будущего фильма кинематографисты записывают интервью с родными и знакомыми Крапивина, снимают городские пейзажи, многие из которых фигурируют в книгах писателя. Среди отснятого ранее материала — беседы с дочерью писателя и нынешним командором созданного им отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной, с литераторами Сергеем Козловым и Андреем Щуповым.
По планам Колобова съёмочный период должен завершиться в последний месяц лета. А премьеры запланированы на осень — 14 октября в Тюмени и 15 в Екатеринбурге. Но пока что окончательно даже не собран необходимый бюджет. Его собирают на краудфандинговой платформе «Планета» и из 1 миллиона рублей (который, в том числе, должен пойти на пост-продакшн) документалистам народные спонсоры собрали только 13%. Меж тем, для людей, готовых вложиться в проект, его авторы приготовили хорошие вознаграждения в виде сертификатов на посещение выставок, например, или даже права на просмотр фильма до официальной премьеры.
Фильм, у которого пока нет даже названия, снимает молодой режиссёр из Тюмени Дмитрий Колобов. На данном этапе его команда проводит съёмки в Екатеринбурге — для будущего фильма кинематографисты записывают интервью с родными и знакомыми Крапивина, снимают городские пейзажи, многие из которых фигурируют в книгах писателя. Среди отснятого ранее материала — беседы с дочерью писателя и нынешним командором созданного им отряда «Каравелла» Ларисой Крапивиной, с литераторами Сергеем Козловым и Андреем Щуповым.
По планам Колобова съёмочный период должен завершиться в последний месяц лета. А премьеры запланированы на осень — 14 октября в Тюмени и 15 в Екатеринбурге. Но пока что окончательно даже не собран необходимый бюджет. Его собирают на краудфандинговой платформе «Планета» и из 1 миллиона рублей (который, в том числе, должен пойти на пост-продакшн) документалистам народные спонсоры собрали только 13%. Меж тем, для людей, готовых вложиться в проект, его авторы приготовили хорошие вознаграждения в виде сертификатов на посещение выставок, например, или даже права на просмотр фильма до официальной премьеры.
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