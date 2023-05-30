Бажовский музей в Сысерти стал ещё и театром

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Дом-музей Паши Бажова в Сысерти выиграл конкурс Благотворительного фонда Владимира Потанина «Музей без границ» и, благодаря полученному в качестве награды гранту, сможет работать теперь ещё и как театр.Дебют сысертского дома-музея в качестве театральной площадки состоялся на Ночь музеев. Прямо на огороде тогда прошла читка автобиографической повести Бажова «У старого рудника». Следующим театральным мероприятием станет читка другого произведения — известного бажовского сказа «Травяная западенка». Её устроят 10 июня Николай Коляда и артисты его театра Евгений Корнильев и Даниил Шулепин.Как сообщил информационному порталу «Культура-Урала.РФ» заведующий Домом-музеем Паши Бажова Анатолий Каптур, — проведение читок пьес помогает определить вместимость территории «зрительного зала под открытым небом» и понять, какие конструкции необходимо установить для выступлений актёров и для комфорта зрителей.Читки пьес и показ спектаклей в доме-музее Паши Бажова будут проводиться в рамках проекта «Театр на ОГО!роде!». В следующем году в рамках этого же проекта здесь планируют устроить реконструкцию площадного театра, описанного у Бажова.Дом-музей Паши Бажова открылся в Сысерти в 1982 году. Он посвящён детским годам прославленного уральского писателя (отсюда и «панибратское» его название). В похожем доме на сысертской улице прожил Бажов до 1906 года вместе с родителями, пока не переехал в Екатеринбург.