Свердловские учреждения культуры примут участие в курском Всероссийском фестивале

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Курске в первые 3 летних дня пройдёт фестиваль имени Бориса Дёжкина, основателя музыкально-динамической анимации. И хоть все основные фестивальные события будут проходить на его родине, регламент мероприятия позволяет поучаствовать учреждениям культуры других городов, в том числе — населённым пунктам Свердловской области.Борис Дёжкин сильно повлиял своим творчеством на стилистику и тематику советской анимации. Основные годы его творчества пришлись на первую половину ХХ века. Среди самых известных мультиков, которые он поставил — «Необыкновенный матч», «Чиполино», «Шайбу! Шайбу!». С 1947 года Дёжкин преподавал на курсах анимации при «Союзмультфильме» и во ВГИКе, и воспитал немало талантливых последователей.Всероссийский фестиваль его имени будет проходить в Курске уже в 7 раз. В этом году он будет посвящён 100-летию ещё одного гения советской анимации, мультипликатора Александра Винокурова, благодаря которому отечественный «рисованный кинематограф» пополнился такими полнометражными шедеврами, как «Маугли» и «Снежная королева».В Курске в рамках фестивальных мероприятий пройдут встречи с учениками Дёжкина, концерты, конкурсы рисунка и, конечно, показы мультфильмов отечественного производства. В других городах страны в первые 3 летних дня тоже будут устраивать показы анимационных сборников, тем самым присоединяясь к курскому фестивалю. Так, в Екатеринбурге Центр культуры «Эльмаш» (улица Старых Большевиков, 22) объявил о приуроченном к фестивалю показе сборника мультфильмов. Сеанс состоится 1 июня в 11:00 (в Курске как раз в это время начнётся церемония открытия фестиваля).