Библиотекари Свердловской области бегают с книжками и вопросами для прохожих

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В России объявлено проведение акции «Бегущая книга». Это «интеллектуальный забег», в котором могут принять участие сотрудники библиотек любых населённых пунктов страны.Официально забег назначен на 27 мая, в профессиональный День библиотекаря. Но в некоторых городах уже сегодня можно было встретить интеллигентного вида женщин, которые приставали к встреченным прохожим с вопросами и за правильные ответы дарили книги. Так, работники Центральной городской библиотеки Тавды уже отчитались о сегодняшнем своём рейде по улицам города. Прохожих они — согласно регламенту нынешнего забега — просили продолжить «крылатое» выражение, пословицу, поговорку, киноцитату. А за правильные ответы дарили книгу «Тавда — мой северо-восток» и приглашали посетить свой «храм знаний».Интеллектуальный забег «Бегущая книга» впервые в России провели в 2017-м году. Акция так понравилась библиотекарям, что её начали проводить дважды в год — 27 мая, в День библиотекаря, и 1 сентября, в День знаний. Тема забега нынешнего года сформулирована как «Российский культурный код», отсюда и просьбы к проходим продолжать известные изречения, которые должны быть известны любому россиянину.