Премьера фильмов уральских документалистов «Владимирский Централ» и «Бутырка» состоится 27 апреля



Фото: кадр из фильма «Бутырка»



Фото: кадр из фильма «Бутырка»



Фото: кадр из фильма «Владимирский Централ»





– говорит автор сценария и продюсер Сергей Мирошниченко. «Это первый в истории документального кино цикл, снятый не только о заключённых, но и о тех, кто там работает. Столь глубокого, в целом, исследования тюремной тематики не было со времен Солженицына, Шаламова. К этой теме обращался Достоевский и Чехов. Этот цикл претендует на серьезные исследования проблемы бытия человека в замкнутом пространстве, наследуя размышлениям о свободе и грехе. Мы покажем, как складывается философия каждого отдельного замка, где как бы накапливаются некая мистическая энергия. Ведь в каждом из мест заключения существуют свои призраки, герои и предатели»,





– считает Ангелина Ашман. «Мы объединили несколько направлений документалистики и рассказали об истории самых известных тюрем России в контексте разных ситуаций, поговорили с нынешними заключенными об их опыте ощущения жизни за решеткой, о том, как устроен их быт. Не забыли о философском базисе заключения, ведь в России в разные времена в нем оказывались люди искусства за свои идеи. Мы сняли не просто “киноэкскурсию”, а эссе, которое приглашает зрителей к размышлению»,





– рассказала Юлия Бобкова. «Я осознала, что это – отдельный мир, в котором нужно быть очень сильной личностью – не важно, являешься ли ты осуждённым или сотрудником. На этапе подготовки к съемкам мы изучали исторические документы и биографии личностей, которые содержались во «Владимирском Централе» в разные годы. Именно воспоминания тех, кто содержался в тюрьме раньше, помогли лучше понять тех, кто содержится там сегодня. Во время съёмок самыми важными моментами стали интервью с осуждёнными за особо тяжкие преступления. Важно было найти контакт, чтобы эти люди доверили нам свои истории и мысли, чувствовали себя уверенно перед камерой. Мы решили показывать их не в камерах, а в абстрактном темном пространстве (визуальная параллель с живописью Караваджо). Люди, которые поделились не только своими историями, но и философскими размышлениями о современности, стали для меня настоящим открытием. Каждый из героев по-своему уникален. Например, ветерану ФСИН Константину Евсееву в этом году исполнился 101 год»,

Елизавета Свердлова © Вечерние ведомости

В рамках 45-го Московского международного кинофестиваля в онлайн-кинотеатре KION 27 апреля состоится премьера документальных фильмов «Бутырка» и «Владимирский Централ», рассказывающих о старейших пенитенциарных учреждениях страны.Оба фильма – продолжение цикла «История российских тюрем», начатого известным документальным фильмом «Кресты». «Кресты» – это первый российский документальный проект, приобретенный платформой Netflix для международного показа. Все три фильма сняты студией «Остров», которая создана известным российским кинорежиссером Сергеем Мирошниченко, начинавшим свою карьеру на Свердловской киностудии. Он и режиссер «Крестов», родившаяся в Екатеринбурге, Ангелина Голикова (Ашбель) выступили продюсерами «Бутырки» и «Владимирского централа».Новые полнометражные документальные фильмы посвящены Бутырскому следственному изолятору (ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Москве), известному также как Бутырская тюрьма или «Бутырка», и «Владимирскому централу» (ФКУ Т-2 УФСИН России по Владимирской области) – российской тюрьме для особо опасных преступников во Владимире. Режиссерами проекта являются Сергей Попов и Юлия Бобкова (студия «Остров»).Создатели продолжают исследовать историю российских тюрем, которые были построены по приказу Екатерины II в XIX веке. Тюрьмы рассматриваются как «государство в государстве» со своими порядками, законами, обычаями, философией. Два новых фильма «Истории российских тюрем» – это попытка передать атмосферу, царящую за высоким забором с колючей проволокой.Обе тюрьмы, о которых идет речь, отличаются уникальной архитектурой, а история их связана с историей самой России. Например, в «Бутырке» донской казак Емельян Пугачев ожидал своей казни вплоть до 1775 года. Его именем названа одна из башен тюремного замка. Среди других заключенных «Бутырки» – Александр Солженицын, Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд и Сергей Королев. Съемочная группа фильма посещает следственный изолятор, разделяющий жизнь тех, кто в нем содержится, на «до» и «после». В фильме показаны камеры заключенных, стена памяти жертв репрессий, кабинет, принадлежавший Берии, быт обитателей тюрьмы: от работы на кухне, складе, в библиотеке, мастерских до репетиции спектакля по пьесе Шекспира «Сон в летнюю ночь», совместного просмотра телевизора и проходивших тогда выборов в Госдуму.В начале XX века «Владимирский Централ» был местом содержания политических заключенных, но в конце века в стенах этой тюрьмы побывало уже несколько сотен воров в законе. В разное время здесь отбывали наказания американский летчик-шпион Фрэнсис Пауэрс, идеолог Белого движения Василий Шульгин, киноактриса Зоя Федорова, певица Лидия Русланова, несколько нацистских генералов, а после смерти Иосифа Сталина – его сын Василий. Сейчас в этой тюрьме содержатся осужденные за особо тяжкие преступления и злостные нарушители тюремного режима, доставленные из других тюрем.В фильме заключенные «Владимирского Централа» рассказывают о своем прошлом и настоящем. Кто-то делится своими снами, а кто-то рассказывает о новом увлечении чтением или религией.Красной нитью через все фильмы проходит тема свободы. Можно ли заключенный чувствовать себя свободным? А те, кто работают в тюрьме? А насколько свободны те, кто «на свободе»? Трилогия «История российских тюрем» предлагает подумать зрителям об этих вопросах.В 2020 году во время премьеры фильма «Кресты» об известнейшей Петербургской тюрьме Сергей Мирошниченко признавался, что у него есть желание посвятить одну из серий проекта Екатеринбургскому тюремному замку.Продюсер Ангелина Ашман рассказала, что в цикле «История российских тюрем» рассказана история самых известных тюрем страны.Режиссер «Владимирского Централа» Юлия Бобкова отметила, что сам факт погружения в тюремную тематику, изучение ее внутренних законов и правил оказался для нее вызовом.