В Екатеринбурге состоится молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt

– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

«Чуть более полувека назад искусство и наука представлялись непримиримыми антиподами. Физики до хрипоты спорили с лириками, а «логарифмы возвеличивались над рифмами». Но сегодня цифровое искусство – это та область, где творчество нашло самое тесное взаимодействие с достижениями науки и технологий. Современный художник, мечтающий познакомить мир со своим творчеством, осваивает цифровые компьютерные сервисы. А автор технологического стартапа, готовый осчастливить мир инновацией, не сможет обойтись без дизайна и веб-дизайна. Мы рады предложить участникам фестиваля Play DigitalArt все сервисы экосистемы МТС и, в частности, нашу платформу Webinar, способную стирать границы и расстояния»,