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В Екатеринбурге состоится молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt
Культура
Фото: сайт фестиваля Play DigitalArt
В Екатеринбурге с 14 по 16 апреля пройдет молодежный фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Проведет фестиваль цифровая экосистема МТС на платформе Webinar. Виртуальными участниками мероприятия благодаря этой платформе станут известные в мире современного искусства спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока.
Молодежный фестиваль пройдет в театре «Провинциальные танцы» и центре «Салют». В «Провинциальных танцах» организуют выставочную площадку, а в «Салюте» состоятся образовательная и развлекательная части мероприятия.
С помощью цифровой платформы Webinar от МТС гости образовательной программы фестиваля примут участие в мастер-классах, воркшопах и паблик-ток, проводимых мастерами и экспертами цифрового искусства.
Во время практических занятий гости Play DigitalArt будут знакомиться со способами создания и использования генеративной графики, технологиями геймдизайна. На воркшопе по 3D сканированию и оцифровке участников научат переносить скан в программу и визуализировать его. Ведущие современные дизайнеры России расскажут о трендах в графическом и коммуникационном дизайне, процессе творчества дизайнера, образовании дизайнера и многом другом. Участие в образовательной программе бесплатное по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
Молодежный фестиваль пройдет в театре «Провинциальные танцы» и центре «Салют». В «Провинциальных танцах» организуют выставочную площадку, а в «Салюте» состоятся образовательная и развлекательная части мероприятия.
С помощью цифровой платформы Webinar от МТС гости образовательной программы фестиваля примут участие в мастер-классах, воркшопах и паблик-ток, проводимых мастерами и экспертами цифрового искусства.
Во время практических занятий гости Play DigitalArt будут знакомиться со способами создания и использования генеративной графики, технологиями геймдизайна. На воркшопе по 3D сканированию и оцифровке участников научат переносить скан в программу и визуализировать его. Ведущие современные дизайнеры России расскажут о трендах в графическом и коммуникационном дизайне, процессе творчества дизайнера, образовании дизайнера и многом другом. Участие в образовательной программе бесплатное по предварительной регистрации на сайте фестиваля.
«Чуть более полувека назад искусство и наука представлялись непримиримыми антиподами. Физики до хрипоты спорили с лириками, а «логарифмы возвеличивались над рифмами». Но сегодня цифровое искусство – это та область, где творчество нашло самое тесное взаимодействие с достижениями науки и технологий. Современный художник, мечтающий познакомить мир со своим творчеством, осваивает цифровые компьютерные сервисы. А автор технологического стартапа, готовый осчастливить мир инновацией, не сможет обойтись без дизайна и веб-дизайна. Мы рады предложить участникам фестиваля Play DigitalArt все сервисы экосистемы МТС и, в частности, нашу платформу Webinar, способную стирать границы и расстояния»,
– рассказал директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.
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