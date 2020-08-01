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16:12 | 26.08.2020
Свердловские полицейские, осужденные за пытки после оговора подростка, вышли из изолятора
Сейчас Алексей Возчиков, Василий Половка, Эмиль Гасанов и Алексей Андреев, которых обвиняли в превышении должностных полномочий (Свердловский облсуд вернул дело в прокуратуру) направляются домой, и уже завтра, как ожидается, выйдут на службу в полицию. После вынесения приговора (в марте полицейским было назначено наказание от 3 до 4 лет лишения свободы) они были временно отстранены от должности, но теперь снова смогут стоять на защите правопорядка.
«Спасибо судьям Свердловского областного суда, которые разобрались в деле, подошли объективно, изучили материалы и вынесли справедливое решение. Парни пять месяцев отсидели в камере абсолютно не за что, и пока на лице было плюс 35-39, в камере было еще больше. Но благодаря общественной поддержке они справились – подписи в их защиту ставили депутаты, настоятели храмов, ветераны МВД, члены Общественной палаты», – рассказал в комментарии для veved.ru отец одного из полицейских Василий Половка.
Напомним, что накануне Свердловский областной суд отменил приговор нижестоящей инстанции в отношении оперативников и их начальника, уголовное дело возвращено прокурору дл устранения недостатков, препятствующих его рассмотрению судом. Сами обвиняемые и их адвокаты, надеются на прекращение уголовного дела либо на оправдательный приговор.
Полицейских судили за то, что они якобы пытали задержанных подростков, пытаясь выбить из них показания по делу о краже. Впоследствии один из подростков заявил, что оговорил оперативников, желая им таким образом отомстить. Он также признался, что местный «правозащитник» Сергей Барсуков сам вышел на его семью, предложив написать заявление на полицейских в Следственный комитет.
© «Вечерние ведомости»
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