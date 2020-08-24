На Среднем Урале за сутки выявили рекордно низкое число новых заражённых COVID-19 в августе

12:46 | 25.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 116 новых случаев коронавируса, что является самым низким показателем за весь август. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24598 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+36), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска, Первоуральска, Сухого Лога, Кушвы, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Невьянска, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Талицкого и Туринского городских округов, посёлка Свободный.



Состояние 86 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 273. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 58 человек. Общее число вылечившихся достигло 19626. Зарегистрировано 11 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 420.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»