Автоинспекторы Свердловской области пресекли около 8 тысяч нарушений ПДД

20:00 | 24.08.2020

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области с 21 по 23 августа прошло очередное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Как рассказали в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, всего за три дня автоинспекторы выявили и пресекли около 8 тысяч различных нарушений ПДД.



Стоит отметить, что автоинспекторами было выявлено 937 фактов нарушения ПДД, связанных с выездом на полосу встречного движения. Кроме того, более 50 таких нарушений выявлено приборами фиксации. Водителям грозят штрафы в размере 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок до от четырех до шести месяцев.



«Госавтоинспекция напоминает, что выезд на полосу встречного движения является одной из наиболее распространенных причин дорожно-транспортных происшествий с трагическими последствиями. Спешка и опасный обгон могут стоить жизни и здоровья близких людей, которые находятся с вами в автомобиле, помимо этого по вашей вине могут пострадать другие участники дорожного движения, ставшие заложниками вашего необдуманного маневра при управлении транспортным средством», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»