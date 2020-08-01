Ещё 127 свердловчан заболели коронавирусом

12:36 | 24.08.2020

Фото: Роспотребнадзор

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24482 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+56), Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Краснотурьинска, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова.



Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 220. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 62 человека. Общее число вылечившихся достигло 19568.



Зарегистрировано ещё шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших – 409.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»