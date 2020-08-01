 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

12:36 | 24.08.2020

Фото: Роспотребнадзор

Ещё 127 свердловчан заболели коронавирусом

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 127 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружили у 24482 человек.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+56), Байкаловского района, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Краснотурьинска, Качканара, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Первоуральска, Полевского, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Староуткинска, Сухого Лога, Среднеуральска, Североуральска, Серова.

Состояние 78 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 220. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 62 человека. Общее число вылечившихся достигло 19568.

Зарегистрировано ещё шесть случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших – 409.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:00 | 24.08.2020
Автоинспекторы Свердловской области пресекли около 8 тысяч нарушений ПДД

19:34 | 24.08.2020
В Екатеринбурге скончался известный врач

19:19 | 24.08.2020
128 свердловчан набрали сто баллов на ЕГЭ

19:01 | 24.08.2020
Шестерых участников ОПГ, незаконно обналичивших 12 миллионов, будут судить в Свердловской области

18:46 | 24.08.2020
В Свердловской области проведено 6204 исследования проб на коронавирус

18:37 | 24.08.2020
Свердловская прокуратура помогла погасить долги по зарплате перед работниками Мариинского прииска

18:22 | 24.08.2020
Осенью в Полазне начнется строительство нового комплекса районной больницы

18:22 | 24.08.2020
Свердловская область получила премию «Инновация»-2020

17:59 | 24.08.2020
В Екатеринбурге пройдёт пройдёт фестиваль нового аудиовизуального искусства «Луч»

17:52 | 24.08.2020
Для пермяков будет повторно продлен срок действия проездных

17:43 | 24.08.2020
Участки трассы М7, проходящие по территории Пермского края, переданы в федеральную собственность

17:36 | 24.08.2020
В Екатеринбурге обновили остановку «Инженера Алиева»

17:19 | 24.08.2020
Житель Нижнего Тагила зверски убил своего годовалого сына

16:59 | 24.08.2020
В Верхней Салде проходит модернизация системы уличного освещения

16:48 | 24.08.2020
Первоклашки из Челябинской области получили подарки от РМК

16:38 | 24.08.2020
В Екатеринбурге благоустройство дворов завершится раньше запланированного срока

16:13 | 24.08.2020
Режим самоизоляции продлён для свердловчан старше 65 лет

15:58 | 24.08.2020
Трое граждан Азербайджана получили срок за незаконную рубку под Нижним Тагилом

15:37 | 24.08.2020
В Екатеринбурге представят комплекс подавления спутниковой связи «Тирада»

15:22 | 24.08.2020
Энергетики рассказали о причинах продления сроков опрессовок

15:16 | 24.08.2020
Свыше 7 тысяч детей пострадали от укусов клещей в Свердловской области

14:59 | 24.08.2020
Работникам хлебокомбината в Первоуральске задолжали 2,7 млн рублей зарплаты

14:44 | 24.08.2020
В Свердловской области изменили размер стоимости услуг ЖКХ

14:21 | 24.08.2020
Оргкомитет Ural Music Night анонсировал выступление Уральский музыкантов на ANTYfest

13:59 | 24.08.2020
Инициативная группа за прямые выборы мэров на Среднем Урале собрала 10 тыс подписей

13:52 | 24.08.2020
За последние сутки COVID-19 выявлен у жителей 11 территорий Прикамья

13:49 | 24.08.2020
Новые микроавтобусы поступят в 14 территорий Пермского края

13:39 | 24.08.2020
В рамках нацпроекта в Перми отремонтируют и благоустроят улицу Пермскую

13:37 | 24.08.2020
Два человека попали под поезда на Среднем Урале

13:23 | 24.08.2020
Более 32 тысяч прикамских семей подали заявления на пособие для детей 3-7 лет через МФЦ

13:13 | 24.08.2020
Коэффициент распространения COVID-19 в Свердловской области держится ниже единицы

12:56 | 24.08.2020
Среди заболевших коронавирусом в Прикамье двое детей

12:53 | 24.08.2020
Администрация представила депутатам мастер-план освещения Перми

12:51 | 24.08.2020
Число заражённых COVID-19 в России превысило 960 тысяч

12:49 | 24.08.2020
В Прикамье подтверждено 59 случаев коронавируса

12:46 | 24.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 56 человек

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Август      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 


 