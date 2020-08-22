13 человек вывели из горящего здания в Каменске-Уральском

09:23 | 24.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ранним утром в Каменске-Уральском в одном из домов на бульваре Парижской Коммуны произошёл пожар. Из здания эвакуировали 13 человек.



Как передаёт пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 5:57. На место происшествия отправились 15 человек личного состава на пяти единицах техники.



Установлено, что в пятиэтажке горела одна из квартир на третьем этаже. Площадь возгорания составила пять квадратных метров. В результате пожара было повреждено домашнее имущество.



«В 06:10 огонь локализован, в 06:12 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:40»,- отмечает пресс-служба.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»