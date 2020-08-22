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20:16 | 23.08.2020

Фото: mind.ua

Родителей уральских школьников приглашают на онлайн-марафон полезной информации

Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в онлайн-марафоне полезной информации «Скоро в школу!». Мероприятия пройдут с 24 по 30 августа.

Марафон позволит родителям и детям вспомнить сюжеты литературных произведений по школьной программе, освежить знания по различным дисциплинам, а также принять участие в шуточных викторинах и аттракционах. Присоединиться к марафону могут все желающие – для этого нужно ввести хэштег #скоровшколуМОБ.

25 августа в 16:00 участниками онлайн-встречи «В школу на самокате?» станут инспекторы профилактики безопасности дорожного движения Алёна Феоктистова и Екатерина Шестакова. Разговор пойдёт о порядке перемещения детей и подростков на самокатах и велосипедах. Кроме того, поднимется тема передвижения по дороге в тёмное время суток.

В среду, 26 августа, в 16:00 тему «Учебный год в офлайн: страхи и восторги» раскроет клинический психолог Городского центра медицинской профилактики Анна Ткач. Участники беседы обсудят вопросы психологической готовности детей к занятиям в новой обстановке и представят поддерживающие ресурсы для продуктивной учёбы.

В четверг, 27 августа, в 16:00 педиатр-гастроэнтеролог СМТ-клиники Эльвира Мубаракшина расскажет, как грамотно организовать питание школьников после занятий и дома с родителями на выходных.

Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (343) 358-18-81.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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