Новости дня
20:16 | 23.08.2020
Фото: mind.ua
Родителей уральских школьников приглашают на онлайн-марафон полезной информации
Марафон позволит родителям и детям вспомнить сюжеты литературных произведений по школьной программе, освежить знания по различным дисциплинам, а также принять участие в шуточных викторинах и аттракционах. Присоединиться к марафону могут все желающие – для этого нужно ввести хэштег #скоровшколуМОБ.
25 августа в 16:00 участниками онлайн-встречи «В школу на самокате?» станут инспекторы профилактики безопасности дорожного движения Алёна Феоктистова и Екатерина Шестакова. Разговор пойдёт о порядке перемещения детей и подростков на самокатах и велосипедах. Кроме того, поднимется тема передвижения по дороге в тёмное время суток.
В среду, 26 августа, в 16:00 тему «Учебный год в офлайн: страхи и восторги» раскроет клинический психолог Городского центра медицинской профилактики Анна Ткач. Участники беседы обсудят вопросы психологической готовности детей к занятиям в новой обстановке и представят поддерживающие ресурсы для продуктивной учёбы.
В четверг, 27 августа, в 16:00 педиатр-гастроэнтеролог СМТ-клиники Эльвира Мубаракшина расскажет, как грамотно организовать питание школьников после занятий и дома с родителями на выходных.
Подробную информацию можно узнать по телефону +7 (343) 358-18-81.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:05 | 23.08.2020
В уральском лесу пропал мужчина на велосипеде
19:58 | 23.08.2020
Свыше восьми тысяч свердловчан за сутки обследованы на COVID-19
18:09 | 23.08.2020
Паводковая ситуация в Нижнем Тагиле стабилизируется
17:19 | 23.08.2020
В Соликамске при поддержке «Уралкалия» открылся автокинотеатр
17:11 | 23.08.2020
Коммунальная река затопила Втузгородок в Екатеринбурге
16:19 | 23.08.2020
Онлайн-марафон здоровья стартует в Екатеринбурге 29 августа
14:19 | 23.08.2020
К аквапарку в Серове пришёл медведь
13:35 | 23.08.2020
В Ирбите пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
13:17 | 23.08.2020
4 852 новых случая COVID-19 выявлено в России
12:56 | 23.08.2020
В Пермском крае выявлено 60 случаев COVID-19
12:50 | 23.08.2020
За сутки COVID-19 выявлен у 129 свердловчан
12:28 | 23.08.2020
Губернатор Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с 77-й годовщиной победы в Курской битве
12:05 | 23.08.2020
В Екатеринбурге пройдут общегородские соревнования по волейболу
11:57 | 23.08.2020
В Екатеринбурге открылась выставка о детях войны
11:39 | 23.08.2020
В Екатеринбурге иномарка проехалась по лежащему на дороге мужчине
11:33 | 23.08.2020
В Первоуральске ищут пожилого мужчину с возможной потерей памяти
10:53 | 23.08.2020
В Екатеринбурге прошёл турнир по боксу от RCC Boxing Promotions
10:33 | 23.08.2020
В аварии в Екатеринбурге пострадал ребёнок
20:01 | 22.08.2020
Свердловский «Автомобилист» пополнил Никита Волосенков
19:46 | 22.08.2020
В уральском посёлке пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
19:37 | 22.08.2020
ФК «Урал» в Екатеринбурге обыграл «Краснодар»
18:48 | 22.08.2020
На Среднем Урале за сутки провели свыше 11 тысяч тестов на COVID-19
17:42 | 22.08.2020
В Свердловской области почти два месяца ищут пенсионерку
17:16 | 22.08.2020
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ «Пекин»
17:05 | 22.08.2020
В Свердловской области разгорелся пожар площадью 100 квадратных метров
16:13 | 22.08.2020
Предприятие из Сургута отремонтирует трассу Екатеринбург – Тюмень
14:27 | 22.08.2020
Треть заразившихся коронавирусом свердловчан – жители Екатеринбурга
14:17 | 22.08.2020
Еще две женщины вышли на одиночный пикет в Екатеринбурге