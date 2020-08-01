В Екатеринбурге женщина подала в суд из-за переросшей собаки

19:19 | 21.08.2020

Фото: pomeranian-v-kieve.jimdofree.com

Жительница Екатеринбурга подала в суд на петербургский питомник из-за переросшего шпица. Щенок вырос за пять месяцев до 28 сантиметров.



Как рассказали в пресс-службе свердловского облсуда, уралочка купила собаку в 2017 году. У щенка также обнаружили генетический дефект – третье веко. Эксперт, к которому обратилась екатеринбурженка, заявил, что купленная собака не померанский шпиц, а представитель другой породы. Питомник «Империя Оксбург» возвращать деньги за животное отказался.



Отмечается, что, когда женщина отправила щенка на выставку, ей отказали в участии – рост собаки не соответствовал заявленной породе, кроме того, у нее был залом хвоста, а окрас был бежевый с черной пигментацией.



Женщина пыталась отсудить у питомника полмиллиона рублей: стоимость щенка, оплату за пересылку из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, расходы, связанные с обследованием собаки, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф. Однако суд выяснил, что перед отправкой в уральскую столицу собака прошла ветконтроль и недостатков выявлено не было. Судебный процесс женщина проиграла.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»