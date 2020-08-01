В Свердловской области коронавирусом заразились еще 139 человек

12:31 | 20.08.2020

Фото: potokmedia.ru

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 139 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 23 981 случай новой коронавирусной инфекции.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+75), Асбеста, Артинского городского округа, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Богдановича, ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуральска, Первоуральска, Рефтинского, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Североуральска, Серова, Сысертского городского округа.



Состояние 74 госпитализированных оценивается как тяжелое, 73 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 42 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 259. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

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Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»