Уральца за уклонение от административного надзора приговорили к лишению свободы

20:47 | 17.08.2020

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В Сысерти мужчину признали виновным в уклонении от административного надзора, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Установлено, что подсудимый был осуждён в 2014 году за совершение тяжкого преступления против собственности к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В июле 2016 года его освободили.



В отношении мужчины был установлен административный надзор сроком на восемь лет с ограничениями в виде запрета пребывать вне места жительства в ночное время, выезда за пределы субъекта без разрешения органов внутренних дел и в виде обязательной явки на регистрацию четыре раза в месяц.



В 2019 году подсудимый обратился в органы полиции с ходатайством об изменении места жительства, в связи с чем его предупредили о необходимости явиться в орган полиции по новому месту жительства для постановки на профилактический учет, однако туда он так и не пошёл.



В это время подсудимый проживал по резным адресам в Екатеринбурге, умышленно уклоняясь от отбывания административного надзора.



Суд назначил ему шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.



Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»