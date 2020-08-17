Жеребьёвка определила соперников уральского БК «УГМК» в Евролиге

19:20 | 17.08.2020

Фото: БК «УГМК»

Екатеринбургская баскетбольная команда «УГМК» сыграет в группе «В». Соответствующий результат был получен путём жеребьёвки женской баскетбольной Евролиги сезона 2020/2021 в штаб-квартире Европейского бюро ФИБА в Мюнхене.



Соперниками уральцев станут французские «Бурж» и «Ланд», латвийский «ТТТ», турецкий «Галатасарай», венгерский «Шопрон», итальянская «Фамила», а также победитель квалификации, в которой сыграют испанская «Жирона» и румынский «Сепси».



Согласно плану, первые матчи пройдут 14 октября, однако всё может измениться. Окончательное решение будет принято 1 сентября.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»