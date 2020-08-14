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10:06 | 15.08.2020

Фото: www.rst-invent.ru

Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 14 августа.

Всего в Свердловской области выявлены 23 097 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (14 556), затем идут Нижний Тагил (1307), Первоуральск (608), Верхняя Пышма (570), Березовский (415), Ревда (333), Каменск-Уральский и Каменский район (321), Реж и Режевской район (272), Нижнесергинский район (259). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (229).

На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.

Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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