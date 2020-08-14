Обновлена карта распространения коронавируса в Свердловской области

Роспотребнадзор опубликовал обновленную карту распространения коронавирусной инфекции на Среднем Урале. Карта составлена по данным на 14 августа.Всего в Свердловской области выявлены 23 097 случаев коронавируса. Больше всего зараженных зафиксировано в Екатеринбурге (14 556), затем идут Нижний Тагил (1307), Первоуральск (608), Верхняя Пышма (570), Березовский (415), Ревда (333), Каменск-Уральский и Каменский район (321), Реж и Режевской район (272), Нижнесергинский район (259). Десятое место в антирейтинге занимает Невьянск (229).На данный момент в регионе остается лишь одна территория, где не зарегистрирован ни один зараженный – Таборинский муниципальный район.