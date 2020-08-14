На 4 млн рублей оштрафованы школы Свердловской области

21:03 | 14.08.2020

Фото: ural-meridian.ru

Школы Свердловской области были оштрафованы на четыре миллиона рублей за выявленные нарушения санитарного законодательства. Специалисты регионального Управления Роспотребнадзора вынесли 488 постановлений о назначении административного наказания.



В рамках подготовки к новому учебному году особое внимание уделяется соблюдению учреждениями санитарных правил по обеспечению школьников питанием, а также их санитарно-эпидемиологического благополучия в период сохраняющейся угрозы заражения коронавирусной инфекцией.



По итогам проверок было выдано 110 предписаний, содержащих 344 мероприятия по приведению систем отопления, водоснабжения, канализации, учебной мебели, холодильного и технологического оборудования пищеблоков в соответствие с санитарными нормами.



Специалисты Управления проконтролируют, чтобы предписания были исполнены до 1 сентября.



Отмечается, что горячая линия для родителей по вопросам качества и безопасности детских товаров, в частности, школьных товаров и одежды, будет организована в период с 19 августа по 2 сентября.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»