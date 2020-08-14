На Широкой речке в Екатеринбурге открылся новый садик

20:41 | 14.08.2020

Фото: Фёдор Серков / Екатеринбург.рф

14 августа в Екатеринбурге открылся новый детский сад № 151 на улице Тенистой, 8 на Широкой речке. Дошкольное учреждение рассчитано на 350 маленьких горожан.



На торжественной церемонии открытия мэр города подчеркнул, что Широкая речка подтягивается в развитии социальной сферы.



«Здесь дети получают первые социальные навыки: первые знания о группе, о команде, о распорядке дня. Всё это создаёт основу для дальнейшего формирования нового поколения наших горожан. Хочу пожелать, чтобы всё у них было хорошо, удачи этому большому кораблю!» – сказал Александр Высокинский.



В мероприятии приняли участие депутаты и Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин, профильные заместители Главы Екатеринбурга, руководитель Администрации Верх-Исетского района Андрей Морозов, начальник Департамента образования Администрации города Екатерина Сибирцева, представители министерства образования Свердловской области и строительных организаций.



Игорь Володин сообщил, что детские сады очень востребованы, потребность в них растёт, пожелав всем удачи в реализации дальнейших планов.



В учреждении все группы раннего возраста оборудованы тёплыми полами. Здание оснащено бойлерными установками, а пищеблок – современным оборудованием. Также в детсаде есть спортивный зал с тренажёрами, большая благоустроенная территория, покрытая газоном, и игровые зоны с развивающими комплексами.



В учреждении сформировано две группы на 50 мест для самых маленьких воспитанников в возрасте от трёх до трёх лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»