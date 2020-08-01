Прививочные кабинеты появятся в ТЦ в нескольких свердловских городах

18:46 | 14.08.2020

Фото: pixabay.com

В торговых центрах Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского планируют открыть прививочные кабинеты. Об этом заявила замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова в ходе пресс-конференции.



В каких торговых центрах появятся прививочные кабинеты пока не известно. В прошлом году в Екатеринбурге они работали в «Гринвиче», «Дирижабле», «Мегаполисе», «Сима-ленде» и других ТЦ.



Также Елена Чадова отметила, что некоторые свердловчане смогут привиться от гриппа бесплатно. В этот список вошли граждане старше 60; группа риска и часто болеющие респираторными заболеваниями; беременные (особенно те, кто находится на 2 и 3 триместре); медработники; работники сферы обслуживания и транспорта; граждане, работающие в учебных заведениях; военнослужащие.



Первая партия вакцины против гриппа должна поступить на Средний Урал 24 августа. Исходя из представленных нормативов, необходимо привить 2 млн 590 тыс. граждан (60%). Однако, в планах взять более высокую планку – 70-75% (2 млн 730 тыс. человек).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»