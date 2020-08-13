Стали известны подробности гибели двух человек в ДТП в Камышловском районе

22:31 | 13.08.2020

Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Свердловской области в Камышловском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека.



Трагедия случилась на 141 километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. Водитель за рулем «Лада - Ларгус» ехал со стороны Ирбита и при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с большегрузом «Скания», ехавшим со стороны Тюмени. 37-летний водитель и 36-летний пассажир «Лады» погибли на месте, водитель «Скания» получил травмы.



«Сотрудниками ГИБДД установлено, что 34-летний водитель грузового автомобиля, житель г. Сухой Лог. Он пояснил, что не видел автомобиля, выезжающего на перекресток справа. Уже практически проехав перекрёсток почувствовал сильный удар в правую часть кабины. Представители МВД выяснили, что водитель и пассажир автомобиля «Лада-Ларгус» жители г. Екатеринбурга. Автомобиль арендовали в одной из организаций Екатеринбурга. Сегодня молодые люди находились в г. Ирбит, где проводили монтажные работы и во второй половине дня возвращались домой», - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.



Сейчас Госавтоинспекция устанавливает точные обстоятельства произошедшего.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»