Разработчика Шарташского гранитного карьера пытаются обанкротить налоговики

23:48 | 11.08.2020

Федеральная налоговая служба обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением о признании банкротом ООО «Сибирский гранитный карьер», которое разрабатывает Шарташский гранитный карьер, расположенный в черте Екатеринбурга. Сумма исковых требований к организации составляет почти 10 миллионов рублей.



Карьер по добыче гранита расположен в микрорайоне ЖБИ за мебельным центром «КОР». В прошлом году ФНС уже обращалась с подобным иском в связи с образованием задолженности в размере 15 миллионов рублей, но она была оперативно погашена.



Ликвидации карьера и начала его рекультивации длительное время добивался депутат гордумы Екатеринбурга Владимир Крицкий (руководитель уральского подразделения Группы ЛСР), который, в том числе, заинтересован в закрытии объекта в связи с ведением в эксплуатацию жилого комплекса на улице Рассветной, построенном ЛСР. Как ранее сообщало издание ЕАН, взрывные работы на участке мешают спать жителям новостроек и портят планы компании ЛСР, которая ведет освоение участка.



Отметим, что лицензия на разработку карьера принадлежит ООО «Дробильно-сортировочное предприятие», бенефициаром которого является известный бизнесмен Валерий Ананьев.

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