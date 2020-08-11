Новости дня
23:08 | 11.08.2020
10 свердловских журналистов стали лауреатами конкурса ОНФ
В их числе главный редактор «Вечерних ведомостей» Иван Морозов, корреспондент «Четвертого канала» Екатерина Цыганкова, радиоведущая «Комсомольская правда-Екатеринбург» Людмила Варакина, корреспондент телерадиокомпании «11 канал» (г. Полевской) Игорь Соколов и другие.
По итогам заявочной кампании более 2 тыс. региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции.
Самыми активными по количеству участников конкурса регионами стали Свердловская область (108 журналистов), Самарская область (63 журналиста), Иркутская область (62 журналиста), Краснодарский край (61 журналист) и Пермский край (56 журналистов).
«Региональных журналистов необходимо поддерживать. И это очень важно в наше время, потому что на местные СМИ оказывается очень мощное давление со стороны чиновников, коррумпированных представителей разных региональных кланов, в которые входят и силовики, и коммерсанты, которые не хотели бы видеть критических репортажей наших коллег-журналистов в регионах и вообще хотели бы, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы не было видно их криминальной, коррупционной деятельности. Поэтому, конечно, наши коллеги, профессионально делающие свою работу, создают им проблемы. Главная задача ОНФ здесь – защищать таких журналистов», – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, автор и ведущий передачи «Честный детектив» на телеканале «Россия 1» Эдуард Петров.
«ОНФ подвел итоги конкурса и отметит тех, кто не молчит. Эти журналисты – наши надежные партнеры и друзья. Кроме того, конкурс всегда давал уникальную возможность региональным СМИ донести свои проблемные темы до самого Президента, лидера ОНФ Владимира Путина. Появлялись прямые поручения главы государства, проблемы решались. Сегодня это один из самых авторитетных конкурсов СМИ. Хочу сказать спасибо тем, кто присоединяется к нам. Это уже большая команда во всех регионах страны», – отметила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.
В заседании общественного (попечительского) совета участвовали члены Центрального штаба ОНФ Эдуард Петров, Наталья Костенко и Николай Будуев, координатор информационного блока Исполкома ОНФ Ольга Кузнецова, исполнительный директор Фонда «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова, а также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и правозащитник Михаил Федотов.
© «Вечерние ведомости»
11.08.2020
23:08 | 11.08.2020
10 свердловских журналистов стали лауреатами конкурса ОНФ
21:42 | 11.08.2020
Трамвайное кольцо на Фрезеровщиков в Екатеринбурге открылось
20:48 | 11.08.2020
Екатеринбуржца, больного легкой формой COVID-19, отправили на принудительное лечение
20:11 | 11.08.2020
В Кировграде будут судить мужчину, обвиняемого в убийстве знакомой светильником и ножом
19:52 | 11.08.2020
Российский туроператор испортил уральцам поездку в Турцию, продав тур в закрытый отель
19:48 | 11.08.2020
В Екатеринбурге пройдут соревнования по аквабайку
19:12 | 11.08.2020
В Свердловской области с начала года сгорели почти 300 автомобилей
18:58 | 11.08.2020
На двух трассах Свердловской области обновили дорожное покрытие
18:48 | 11.08.2020
Мэр Екатеринбурга подписал распоряжение о начале подготовки к прививочной кампании
18:31 | 11.08.2020
Бывшим гардеробщикам Екатеринбургского цирка выплатили долги по зарплате
18:11 | 11.08.2020
Росгвардия в Екатеринбурге задержала находившегося в федеральном розыске подозреваемого в хищении
17:59 | 11.08.2020
В Пермском крае от коронавируса вылечился 71% пациентов
17:56 | 11.08.2020
В Екатеринбурге пройдет чемпионат России по парусному спорту
17:55 | 11.08.2020
В Прикамье федеральный продуктовый ритейлер готов принять на работу почти 500 жителей региона
17:51 | 11.08.2020
Дмитрий Махонин поручил ускорить темпы строительства первого этапа ул. Строителей в Перми
17:31 | 11.08.2020
Екатеринбургская полиция пригрозила сборщикам подписей за прямые выборы мэра задержаниями
16:57 | 11.08.2020
Сотрудники Росгвардии проверяют свердловские школы
16:33 | 11.08.2020
Коронавирус зафиксирован у жителей 19 территорий Прикамья
16:32 | 11.08.2020
В ДТП в Первоуральске погиб 10-летний мальчик
16:31 | 11.08.2020
В 2020 году в Краснокамске и Гремячинске появятся современные кинозалы в рамках нацпроекта «Культура»
16:25 | 11.08.2020
За 2020 год в пермский Сетевой ИТ-университет подано около 4 тысяч заявок на обучение
16:16 | 11.08.2020
В Перми будет создан новый спортивный кластер
16:14 | 11.08.2020
Мэр Екатеринбурга подписал постановление о праздновании Дня города
15:54 | 11.08.2020
В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Малышева
15:26 | 11.08.2020
В Екатеринбурге ремонтные работы на Бакинских Комиссаров завершатся в середине сентября
15:02 | 11.08.2020
Новая выставка в Детском музейном центре расскажет маленьким пермякам о «Превращениях»
14:42 | 11.08.2020
В Нижнем Тагиле разыскивают подозреваемого в педофилии мужчину
14:35 | 11.08.2020
Объявлена закупка на проектирование концертно-спортивного комплекса на 10500 посадочных мест в Перми
14:25 | 11.08.2020
Экс-директора национального парка на Урале судят за незаконную рубку леса на 17 миллионов рублей
14:04 | 11.08.2020
Дмитрий Махонин: «Для любого жителя комфорт городской среды начинается с порядка во дворе»
14:03 | 11.08.2020
Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области растет