10 свердловских журналистов стали лауреатами конкурса ОНФ

23:08 | 11.08.2020

Общественный совет Фонда ОНФ «Правда и справедливость» подвел итоги VI всероссийского конкурса журналистских работ «Правда и справедливость». В результате двух туров лауреатами конкурса стали 437 региональных журналистов из всех регионов России, из них 10 –из Свердловской области.



В их числе главный редактор «Вечерних ведомостей» Иван Морозов, корреспондент «Четвертого канала» Екатерина Цыганкова, радиоведущая «Комсомольская правда-Екатеринбург» Людмила Варакина, корреспондент телерадиокомпании «11 канал» (г. Полевской) Игорь Соколов и другие.



По итогам заявочной кампании более 2 тыс. региональных журналистов из всех 85 регионов страны представили на конкурс 6327 конкурсных работ, которые посвящены вопросам реализации нацпроектов и проблемам коррупции.



Самыми активными по количеству участников конкурса регионами стали Свердловская область (108 журналистов), Самарская область (63 журналиста), Иркутская область (62 журналиста), Краснодарский край (61 журналист) и Пермский край (56 журналистов).



«Региональных журналистов необходимо поддерживать. И это очень важно в наше время, потому что на местные СМИ оказывается очень мощное давление со стороны чиновников, коррумпированных представителей разных региональных кланов, в которые входят и силовики, и коммерсанты, которые не хотели бы видеть критических репортажей наших коллег-журналистов в регионах и вообще хотели бы, чтобы все было тихо, спокойно, чтобы не было видно их криминальной, коррупционной деятельности. Поэтому, конечно, наши коллеги, профессионально делающие свою работу, создают им проблемы. Главная задача ОНФ здесь – защищать таких журналистов», – подчеркнул член Центрального штаба ОНФ, автор и ведущий передачи «Честный детектив» на телеканале «Россия 1» Эдуард Петров.



«ОНФ подвел итоги конкурса и отметит тех, кто не молчит. Эти журналисты – наши надежные партнеры и друзья. Кроме того, конкурс всегда давал уникальную возможность региональным СМИ донести свои проблемные темы до самого Президента, лидера ОНФ Владимира Путина. Появлялись прямые поручения главы государства, проблемы решались. Сегодня это один из самых авторитетных конкурсов СМИ. Хочу сказать спасибо тем, кто присоединяется к нам. Это уже большая команда во всех регионах страны», – отметила член Центрального штаба ОНФ, заместитель председателя Госдумы Ольга Тимофеева.



В заседании общественного (попечительского) совета участвовали члены Центрального штаба ОНФ Эдуард Петров, Наталья Костенко и Николай Будуев, координатор информационного блока Исполкома ОНФ Ольга Кузнецова, исполнительный директор Фонда «Правда и справедливость» Гузель Хайретдинова, а также глава Союза журналистов России Владимир Соловьев и правозащитник Михаил Федотов.

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