Трамвайное кольцо на Фрезеровщиков в Екатеринбурге открылось

21:42 | 11.08.2020

Фото: группа ВКонтакте «Прогулки Эльмаш_VS_Уралмаш»

В Екатеринбурге открылось трамвайное кольцо на перекрестке Фрезеровщиков – Старых Большевиков. Оно было закрыто из-за строительства трамвайной линии до Верхней Пышмы.



Работы длились три месяца, с 13 мая. Сейчас на обычные маршруты вернулись трамваи №2 и 25. Отметим, что троллейбусное движение на участке останется ограниченным до 28 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»