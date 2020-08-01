Российский туроператор испортил уральцам поездку в Турцию, продав тур в закрытый отель

Начало туристического сезона в Турции, который для россиян открылся лишь в начале августа из-за закрытия границ, связанных с коронавирусной инфекцией, омрачился скандалом. Компания «Пегас Туристик» продала туристам из Екатеринбурга тур в Сиде в отель, который не работает. Вместо нового пятизвездочного отеля турфирма предложила проживать в гостинице с ремонтом пятилетней давности и плохими отзывами клиентов.«Мы с семьей давно планировали слетать отдохнуть и 27 июля забронировали и оплатили тур, выбрав хороший отель - Kamelya Fulya Hotel 5* в Сиде. А 29-го июля наличие мест в этом отеле нам подтвердили. Вылет был запланирован на 12 августа, то есть на завтра. Туроператор «Пегас Туристик» через турагентство предоставил ваучер с указанием названия выбранного нами отеля. Но вчера, за 2 дня до вылета, нам сообщили, что он закрыт и откроется только 16 августа. Нам предложили первые четыре дня отпуска пожить в отеле, который, на наш взгляд, намного хуже – без ремонта, а условия в нем, судя по отзывам, оставляют желать лучшего. А сегодня, за день до вылета, нам сказали, что наш отель не работает вообще, и мы должны будем жить в той гостинице, в которой мы должны были прожить первые четыре дня, весь отпуск», - рассказал пострадавший турист.Что теперь делать, он не знает – лететь в Турцию, зная, что придется отдыхать в отеле со старым ремонтом, не получив за это еще и возмещения, он не хочет, настроение у членов семьи испорчено.«Надеюсь, у других туроператоров таких проблем нет. Случай с «Пегас Туристик» же показал, что надо пользоваться услугами проверенных компаний», – разочарованно отметил собеседник.Корреспондент veved.ru трижды пытался связаться с руководством «Пегас Туристик», но в компании, узнав, что общаются с представителем СМИ, поспешили поставить звонок в режим ожидания. Судя по всему, теперь клиентам туроператора придется добиваться справедливости и возмещения тура в судебном порядке.