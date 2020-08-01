В Каменске-Уральском произошёл пожар в магазине

15:51 | 10.08.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня в Каменске-Уральском произошёл пожар в одноэтажном здании магазина на улице Каменской, 50а. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, на месте происшествия работали 16 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.



Установлено, что на площади пяти квадратных метров горел утеплитель под внешней обшивкой здания. В результате произошедшего никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»