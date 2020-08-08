Новости дня
17:15 | 9.08.2020
Фото: Иван Вислов
В Екатеринбург из Бишкека и Еревана прилетят застрявшие из-за COVID-19 туристы
Всего в период с 9 по 26 августа в Россию прибудут 38 вывозных рейсов. Полное расписание:
9 августа 2020
- AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени)
10 августа 2020
- TYA9342 Гюмри — Москва в 15:50 (по местному времени)
- AFL107 Лос-Анджелес — Москва в 16:05 (по местному времени)
- NGT 753 Ереван — Калуга в 08:00 по местному времени
- NGT 761 Ереван — Санкт-Петербург в 16:00 по местному времени
11 августа 2020
- SBI3206 Ереван — Москва в 16:25 (по местному времени)
- AFL2031 Будапешт — Москва в 12:50 (по местному времени)
- AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени)
12 августа 2020
- SVR2810 Ош — Москва (время вылета уточняется)
- UZB3649 Ташкент— Казань в 11:00 (по местному времени)
- SVR2986 Бишкек—Екатеринбург (время вылета уточняется)
- AHY182 Баку — Москва в 11:00 (по местному времени)
13 августа 2020
- AFL293 Хошимин— Москва в 12:55 (по местному времени)
- IRM Тегеран— Москва (номер и время вылета рейса уточняется)
- NGT Ереван — Челябинск (номер и время вылета рейса уточняется)
- CYP486 Ларнака— Москва в 20:00 (по местному времени)
14 августа 2020
- JAL49 Токио — Москва в 08:10 (по местному времени)
- SBI3642 Аликанте— Москва в 15:15 (по местному времени)
- FDB8149 Дубай — Москва в 09:10 (по местному времени)
- UAE2515 Дубай — Санкт-Петербург в 12:30 (по местному времени)
15 августа 2020
- AFL2657 Франкфурт-на-Майне — Москва в 18:50 (по местному времени)
- AFL2459 Париж — Москва в 18:05 (по местному времени)
- NGT Ереван — Минеральные Воды (номер и время вылета рейса уточняются)
- SBI6272 Сеул — Владивосток в 15:55 (по местному времени)
- UAE2507 Дубай — Москва в 13:40 (по местному времени)
- NGT Ереван— Екатеринбург (номер и время вылета рейса уточняется)
- SVR8834 Бишкек— Санкт-Петербург (время вылета уточняется)
16 августа 2020
- AEE Афины — Москва (номер и время вылета рейса уточняются)
- SBI3752 Ницца— Москва в 15:25 (по местному времени)
- SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени)
- AFL1801 Бишкек— Москва в 16:20 (по местному времени)
- AHY182 Баку — Москва в 11:00 (по местному времени)
- UZB3633 Ташкент — Санкт-Петербург в 09:40 (по местному времени)
- SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется)
- AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени)
18 августа 2020
- SBI3206 Ереван— Москва в 16:25 (по местному времени)
25 августа 2020
- SBI3206 Ереван — Москва в 16:25 (по местному времени)
26 августа 2020
- SBI3250 Ош — Москва в 07:45 (по местному времени)
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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