В Екатеринбург из Бишкека и Еревана прилетят застрявшие из-за COVID-19 туристы

17:15 | 9.08.2020

Фото: Иван Вислов

На следующей неделе в Екатеринбург прибудет два вывозных авиарейса: 12 августа прилетит борт со свердловчанами из Бишкека, а 15 августа – из Еревана. Такие данные опубликованы в официальном Telegram-канале Минкомсвязи, посвящённом вывозным рейсам.



Всего в период с 9 по 26 августа в Россию прибудут 38 вывозных рейсов. Полное расписание:



9 августа 2020

- AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени)



10 августа 2020

- TYA9342 Гюмри — Москва в 15:50 (по местному времени)

- AFL107 Лос-Анджелес — Москва в 16:05 (по местному времени)

- NGT 753 Ереван — Калуга в 08:00 по местному времени

- NGT 761 Ереван — Санкт-Петербург в 16:00 по местному времени



11 августа 2020

- SBI3206 Ереван — Москва в 16:25 (по местному времени)

- AFL2031 Будапешт — Москва в 12:50 (по местному времени)

- AFL501 Тель-Авив — Москва в 07:50 (по местному времени)



12 августа 2020

- SVR2810 Ош — Москва (время вылета уточняется)

- UZB3649 Ташкент— Казань в 11:00 (по местному времени)

- SVR2986 Бишкек—Екатеринбург (время вылета уточняется)

- AHY182 Баку — Москва в 11:00 (по местному времени)



13 августа 2020

- AFL293 Хошимин— Москва в 12:55 (по местному времени)

- IRM Тегеран— Москва (номер и время вылета рейса уточняется)

- NGT Ереван — Челябинск (номер и время вылета рейса уточняется)

- CYP486 Ларнака— Москва в 20:00 (по местному времени)



14 августа 2020

- JAL49 Токио — Москва в 08:10 (по местному времени)

- SBI3642 Аликанте— Москва в 15:15 (по местному времени)

- FDB8149 Дубай — Москва в 09:10 (по местному времени)

- UAE2515 Дубай — Санкт-Петербург в 12:30 (по местному времени)



15 августа 2020

- AFL2657 Франкфурт-на-Майне — Москва в 18:50 (по местному времени)

- AFL2459 Париж — Москва в 18:05 (по местному времени)

- NGT Ереван — Минеральные Воды (номер и время вылета рейса уточняются)

- SBI6272 Сеул — Владивосток в 15:55 (по местному времени)

- UAE2507 Дубай — Москва в 13:40 (по местному времени)

- NGT Ереван— Екатеринбург (номер и время вылета рейса уточняется)

- SVR8834 Бишкек— Санкт-Петербург (время вылета уточняется)



16 августа 2020

- AEE Афины — Москва (номер и время вылета рейса уточняются)

- SBI3752 Ницца— Москва в 15:25 (по местному времени)

- SBI3586 Верона — Москва в 15:00 (по местному времени)

- AFL1801 Бишкек— Москва в 16:20 (по местному времени)

- AHY182 Баку — Москва в 11:00 (по местному времени)

- UZB3633 Ташкент — Санкт-Петербург в 09:40 (по местному времени)

- SVR2734 Ош — Санкт-Петербург (время вылета уточняется)

- AFL103 Нью-Йорк — Москва в 19:20 (по местному времени)



18 августа 2020

- SBI3206 Ереван— Москва в 16:25 (по местному времени)



25 августа 2020

- SBI3206 Ереван — Москва в 16:25 (по местному времени)



26 августа 2020

- SBI3250 Ош — Москва в 07:45 (по местному времени)

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»