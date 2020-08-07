Заражённую COVID-19 жительницу Екатеринбурга направили на принудительную госпитализацию

14:10 | 9.08.2020

Фото: topspb.tv

Жительницу Екатеринбурга с COVID-19 направили на принудительную госпитализацию за нарушение режима самоизоляции. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.



Ранее у женщины обнаружили коронавирус, но с учётом лёгкого протекания заболевания, врачи решили лечить её на дому. Медработники отправились к пациентке для проведения теста, однако дома её не обнаружили. Оказалось, что она отправилась в магазин, а это нарушение ст. 10 Федерального закона ФЗ-№52 (обязанность выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц). Врачи предложили ей госпитализацию, однако женщина отказалась.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга принял решение о принудительной госпитализации женщины. После завершения лечения она будет привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.6.3. КоАП РФ (действия (бездействие), совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»