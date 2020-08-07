В Свердловской области выявили 184 новых случая коронавируса

12:34 | 9.08.2020

Фото: Роспотребнадзор

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 184 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 22267 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+100), Асбеста, Ачита, Белоярского городского округа, Березовского, Богдановича, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуральска, Красноуфимска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Ирбите, Верхней Синячихи, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Североуральска, Серова, Сысерти, Шале, Каменском районе и Качканаре.



Состояние 118 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 265. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 82 человека. Общее число вылечившихся достигло 18480. Зарегистрировано ещё пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число скончавшихся – 327.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»