В Екатеринбурге изменен маршрут автобусов, следующих в поселок Садовый

09:54 | 7.08.2020

Фото: news.myseldon.com

В Екатеринбурге изменена схема движения автобусов №№56 и 56б в связи с плановым ремонтом теплотрассы на улице Лунной. Об этом сообщает пресс-служба ЕМУП «Гортранс».



Изменения будут действовать с сегодняшнего дня, 7 августа, и до окончания ремонтных работ. От конечной остановки «Центр культуры» в поселке Садовый автобусы будут следовать по улицам Верстовая, Сибирка и Земская, а далее выйдут на привычный маршрут.



Напомним, накануне стало известно, что с 22 по 31 августа в Екатеринбурге будет перекрыто движение транспорта по проспекту Ленина в связи с ремонтом трамвайных путей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»