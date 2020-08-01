За убийство жены на глазах у ребёнка уральцу дали 21 год строгого режима

15:55 | 6.08.2020

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Свердловский областной суд вынес приговор 38-летнему жителю села в Ирбитском районе, застрелившему бывшую жену на глазах сына. Мужчина был осужден по трем уголовным статьям: угроза убийством, убийство с особой жестокостью и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.



Обвиняемый в вечер 27 декабря 2018 года в состоянии алкогольно опьянения начал угрожать девушке расправой, угрожая ей предметом, похожим на охотничье ружье. 26 февраля 2019 года, также находясь под воздействием алкоголя, мужчина совершил убийство. Дома в это время был 12-летний сын женщины и мужчины. Увидев отца с ружьём, он закрыл своим телом мать, но тот ударом отбросил ребёнка в угол комнаты и на его глазах выстрелил в спину женщины. После убийства, мужчина начал угрожать ребёнку расправой, что привело к возникновению у подростка посттравматического стрессового расстройства.



Суд назначил подсудимому 21 год лишения свободы в колонии строгого режима и обязал выплатить двум представителям потерпевших по 2 млн рублей. Ребенок остался жить с бабушкой.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»