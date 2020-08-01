Новости дня
15:17 | 5.08.2020
Ученые приступили к обследованию затопленного Левихинского рудника под Нижним Тагилом
На первом этапе ученые проведут сбор, систематизацию и анализ всей имеющейся информации по геологическому, гидрогеологическому, гидрогеохимическому состоянию территории рудника, включая информацию по современному балансовому состоянию полезных ископаемых Левихинского месторождения, сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.
Специалисты института проведут обследование территории с оценкой экологической и водохозяйственной обстановки, включая обследование техногенных объектов (зона разгрузки шахтных вод, отвалы пород, пруд-отстойник, карьеры и др.). Также предусмотрены лабораторные исследования подотвальных и карьерных вод, сточных вод до и после очистки.
Затем исполнитель приступит ко второму, практическому этапу исследований. Это бурение, оборудование и опробование наблюдательных скважин, выполнение опытно-фильтрационных работ, анализ вещественного состава отвалов и проведение лабораторных испытаний. Также будет выполнена оценка объема затопленных выработок с определением объема накопленных кислых вод в выработках и другие работы.
На третьем этапе будут разработаны мероприятия по минимизации негативных последствий на состояние гидросферы в районе затопленного Левихинского рудника. Эти материалы поступят на рассмотрение не только в областное Минприроды, но и в Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному округу.
Напомним, что Левихинский рудник остается предприятием федерального значения. Регион, со своей стороны, выполняет свои обязательства перед жителями области и проводит все необходимые мероприятия для стабилизации экологической ситуации на его территории. Из областного бюджета ежегодно на приобретение извести для обезвреживания шахтных вод выделяется до 30 миллионов рублей. Уже восемь лет работу по нейтрализации шахтных вод выполняет «УралМонацит».
© «Вечерние ведомости»
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