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09:20 | 5.08.2020
Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу
Таксист влетел на парковку Кольцово и потерял двигатель
Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, кроме парковки и дерева, стоящего на пути автомобиля, пострадали также находящиеся рядом с местом ДТП Skoda и Hyundai. Также в результате аварии травмы получили два человека. Водителя Volkswagen доставили в ГКБ №36 с переломом ноги, а пассажира иномарки – с ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.
Водительский стаж виновника аварии составляет 17 лет. По словам пострадавшего пассажира такси, по городу машина ехала спокойно, однако водитель прибавил скорость на Кольцовском тракте. По данным ГИБДД, Volkswagen влетел на парковку со скоростью 140 км/ч.
Все обстоятельства аварии установят в ходе дознания. Добавим, что Госавтоинспекция еще раз просит водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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