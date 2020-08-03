Под Екатеринбургом нашли сотни гектар леса, которые могли застроить коттеджными поселками

22:00 | 3.08.2020

Специалисты Управления Россельхознадора по Свердловской области провели выездную проверку на земельном участке около поселка Рассоха Белоярского городского округа, вокруг которого в прошлом году разгорелся скандал. В 2017 году участок площадью 74,7 гектар был продан в частные руки, несмотря на то, что почти на 100% его площади произрастет лес, хотя по сведениям ЕГРН относится к категории земель сельскохозяйственного назначения (данная категория земель позволяет приобретать участки в собственность).



Сотрудники Россельхознадора установили, что на всей площади участка площадью 747767 кв.м. (кадастровый номер 66:06:4501020:743) произрастают деревья (преимущественно сосна) и кустарники (черемуха, рябина, малина). Общий вид растительности, произрастающей на земельном участке, представляет из себя сложившуюся многолетнюю экологическую систему.



«Следов ведения сельскохозяйственной деятельности на земельном участке не выявлено. В бездействии собственников усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадора по Свердловской области.



Одновременно с этим установлено, что участок всей площадью пересекает земли лесного фонда. Материалы административного обследования в отношении земельного участка направлены в Межведомственную рабочую группу для принятия мер, направленных на устранение противоречий ЕГРН и Государственного лесного реестра.



Кроме этого, сотрудники Россельхознадзора выявили более 30 земельных участков сельскохозяйственного назначения каждый площадью 10-35 соток, расположенных между поселком Растущий и коллективным садом «Ветеран войны» также заросших лесом. Участки не используются для сельскохозяйственного производства более 3-х лет. Также установлено, что участки всей площадью пересекают земли лесного фонда, и по результатам землеустройства за 2007 год на территории указанных участков произрастал лес.



Однако куда более масштабные земельные участки сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, фактически представляющие из себя лес, были выявлены севернее поселка Верхнее Дуброво. Так, на земельных участках с кадастровыми номерами 66:06:4501001:597 (603 гектара) и 66:06:4501001:589 (1009 гектар) на всей площади произрастает древесная (преимущественно береза, сосна), кустарниковая (черемуха, рябина, малина) растительность.



Проезд к большей части участков затруднен ввиду отсутствия полевых дорог и заболоченности местности. Следов ведения сельскохозяйственной деятельности (обработка почвы, сенокошение, выпас скота) не установлено. Согласно материалам землеустройства, проведенного в 2007 году, состав данных участков представлен преимущественно лесом, вырубками с порослью, и порослью леса (мелколесьем).



Материалы административного обследования направлены в Межведомственную рабочую группу для принятия мер, направленных на устранение противоречий ЕГРН и ГЛР.



Данные участки также могут попасть в частные руки с последующей вырубкой, если государственные органы не инициируют изменение категории земель, как это и произошло с участками около Рассохи, где земля досталась супруге депутата местной думы и бизнесмену Алексею Буцу.

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