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22:00 | 3.08.2020

Под Екатеринбургом нашли сотни гектар леса, которые могли застроить коттеджными поселками

Специалисты Управления Россельхознадора по Свердловской области провели выездную проверку на земельном участке около поселка Рассоха Белоярского городского округа, вокруг которого в прошлом году разгорелся скандал. В 2017 году участок площадью 74,7 гектар был продан в частные руки, несмотря на то, что почти на 100% его площади произрастет лес, хотя по сведениям ЕГРН относится к категории земель сельскохозяйственного назначения (данная категория земель позволяет приобретать участки в собственность).

Сотрудники Россельхознадора установили, что на всей площади участка площадью 747767 кв.м. (кадастровый номер 66:06:4501020:743) произрастают деревья (преимущественно сосна) и кустарники (черемуха, рябина, малина). Общий вид растительности, произрастающей на земельном участке, представляет из себя сложившуюся многолетнюю экологическую систему.

«Следов ведения сельскохозяйственной деятельности на земельном участке не выявлено. В бездействии собственников усматриваются признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 2 ст. 8.8 КоАП РФ», – сообщает пресс-служба Управления Россельхознадора по Свердловской области.

Одновременно с этим установлено, что участок всей площадью пересекает земли лесного фонда. Материалы административного обследования в отношении земельного участка направлены в Межведомственную рабочую группу для принятия мер, направленных на устранение противоречий ЕГРН и Государственного лесного реестра.

Кроме этого, сотрудники Россельхознадзора выявили более 30 земельных участков сельскохозяйственного назначения каждый площадью 10-35 соток, расположенных между поселком Растущий и коллективным садом «Ветеран войны» также заросших лесом. Участки не используются для сельскохозяйственного производства более 3-х лет. Также установлено, что участки всей площадью пересекают земли лесного фонда, и по результатам землеустройства за 2007 год на территории указанных участков произрастал лес.

Однако куда более масштабные земельные участки сельскохозяйственного назначения с видом разрешенного использования - для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, фактически представляющие из себя лес, были выявлены севернее поселка Верхнее Дуброво. Так, на земельных участках с кадастровыми номерами 66:06:4501001:597 (603 гектара) и 66:06:4501001:589 (1009 гектар) на всей площади произрастает древесная (преимущественно береза, сосна), кустарниковая (черемуха, рябина, малина) растительность.

Проезд к большей части участков затруднен ввиду отсутствия полевых дорог и заболоченности местности. Следов ведения сельскохозяйственной деятельности (обработка почвы, сенокошение, выпас скота) не установлено. Согласно материалам землеустройства, проведенного в 2007 году, состав данных участков представлен преимущественно лесом, вырубками с порослью, и порослью леса (мелколесьем).

Материалы административного обследования направлены в Межведомственную рабочую группу для принятия мер, направленных на устранение противоречий ЕГРН и ГЛР.

Данные участки также могут попасть в частные руки с последующей вырубкой, если государственные органы не инициируют изменение категории земель, как это и произошло с участками около Рассохи, где земля досталась супруге депутата местной думы и бизнесмену Алексею Буцу.

© «Вечерние ведомости»

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