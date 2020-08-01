Бывшему полицейскому в Екатеринбурге вынесли приговор за рукоприкладство

20:17 | 3.08.2020

Фото: Следственный комитет по Свердловской области

В Ленинском районном суде Екатеринбурга вынесли приговор бывшему полицейскому, который обвинялся по п. «а» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия или с угрозой его применения»).



Как сообщили в следственном отделе по Ленинскому району города Екатеринбург Следственного комитета (СКР) по Свердловской области, приговор был вынесен в отношении экс-помощника оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 4 УМВД РФ по городу Екатеринбургу, старшему сержанту полиции, 1993 г.р.



Следствием и судом установлено, что утром 13 апреля 2019 года помощник оперативного дежурного, находясь в помещении дежурной по улице Академика Бардина, из личной неприязни ударил рукой в область груди гражданина, который был доставлен в отдел полиции в связи с совершением административного правонарушения. Конфликт произошёл из-за того, что полицейский стал проводить личный досмотр задержанного в отсутствие понятых, что возмутило доставленного, и между ними произошла ссора.



Помимо этого, полицейскому вменялось то, что он составил в отношении составленного гражданина подложные документы о якобы отсутствии телесных повреждений и о том, что при личном досмотре якобы присутствовали понятые. На первоначальном этапе расследования обвиняемый свою вину признал, с ним даже была проведена проверка показаний на месте, но впоследствии он решил избрать иную позицию.



Тем не менее, органам Следственного комитета удалось собрать достаточную доказательственную базу. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, с лишением звания «старший сержант полиции».



Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых рассказал, что вскоре после изобличения сотрудника он был уволен из системы МВД по отрицательным мотивам.



«А теперь подсудимый ещё получил и реальную судимость, которая не позволит ему поступить на работу ни в одно государственное учреждение», - отметил полковник Горелых.

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