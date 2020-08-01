Новости дня
12:33 | 2.08.2020
Фото: РИА Новости
В Свердловской области коронавирус обнаружен ещё у 199 человек
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Ирбита, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Туринского, Шалинского городских округов, Кушвы.
Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 499. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 156 человек. Общее число выписанных достигло 17834. Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 281.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
Сегодня
14:18 | 2.08.2020
Коронавирус выявлен у жителей 19 территорий Прикамья
14:15 | 2.08.2020
В Прикамье предпринимателям продлили время получения льготных займов
14:11 | 2.08.2020
В Прикамье подтверждено еще 85 случаев COVID-19
14:09 | 2.08.2020
В Екатеринбурге задержали подозреваемого в нападении на пенсионеров
13:41 | 2.08.2020
В Екатеринбурге потерявшаяся бабушка просит найти её родственников
12:54 | 2.08.2020
В России число заражённых коронавирусом превысило 850 тысяч
12:42 | 2.08.2020
В Екатеринбурге за сутки COVID-19 обнаружили у 113 человек
12:39 | 2.08.2020
На Среднем Урале от коронавируса спаслись ещё 156 человек
12:36 | 2.08.2020
Число умерших свердловчан с COVID-19 превысило 280
12:33 | 2.08.2020
В Свердловской области коронавирус обнаружен ещё у 199 человек
12:13 | 2.08.2020
В Первоуральске без вести пропала пенсионерка
11:49 | 2.08.2020
Ночью в Екатеринбурге сгорели несколько автомобилей
11:35 | 2.08.2020
В скейт-парке в Нижнем Тагиле пострадал мальчик
11:17 | 2.08.2020
В Екатеринбурге на женщину упала балконная рама
10:55 | 2.08.2020
Свердловский «Автомобилист» проведёт контрольные матчи в Уфе
09:57 | 2.08.2020
В свердловском посёлке пропал 51-летний мужчина
03:58 | 2.08.2020
Пермская компания инвестирует 300 млн рублей в свое платежное приложение для самозанятых
03:56 | 2.08.2020
Детская выездная поликлиника Пермского края восстановила свою работу в условиях пандемии
21:18 | 1.08.2020
Задержанный в Екатеринбурге мужчина провел два часа в наручниках
21:00 | 1.08.2020
«Пермская сетевая компания» приступает к профилактике теплосетей в микрорайоне Парковый
18:15 | 1.08.2020
Задержанного в Екатеринбурге на протесте мужчину должны доставить в отделение полиции через 15 минут
17:43 | 1.08.2020
Возле отдела полиции №9 Екатеринбурга собралась толпа
16:36 | 1.08.2020
В Екатеринбурге завершилась акция протеста в поддержку Хабаровска
16:18 | 1.08.2020
Мужчину с «Фургаломобилем» попытались задержать второй раз
15:54 | 1.08.2020
Ещё одного человека задержали на протестах в Екатеринбурге
15:20 | 1.08.2020
Участники протестов в Екатеринбурге двинулись на площадь 1905 года
15:06 | 1.08.2020
Появились видео с акции протеста в Екатеринбурге
14:46 | 1.08.2020
Автобус увез задержанного на протестной акции в Екатеринбурге
14:37 | 1.08.2020
В Екатеринбурге начались жесткие задержания протестантов