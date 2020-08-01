В Свердловской области коронавирус обнаружен ещё у 199 человек

12:33 | 2.08.2020

Фото: РИА Новости

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали 199 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в области обнаружили у 20983 человек.



Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+113), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Асбеста, Березовского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Каменска-Уральского и Каменского района, Качканара, Ирбита, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Туринского, Шалинского городских округов, Кушвы.



Состояние 127 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 499. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.



Выписано 156 человек. Общее число выписанных достигло 17834. Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 281.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»