В Екатеринбурге с поезда сняли трёх пьяных пассажиров

13:59 | 31.07.2020

Фото: zen.yandex.ru

В Екатеринбурге с поезда № 145 сообщением «Санкт-Петербург – Челябинск» сняли трёх пьяных мужчин. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по УрФО.



Отмечается, что в три часа ночи 29 июля в дежурную часть Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский поступило сообщение от пассажира первого вагона. Мужчина рассказал, что трое мужчин, его попутчиков, нарушают общественный порядок.



В Екатеринбурге начальник поезда всем троим отказал в дальнейшем проезде. Мужчин сопроводили в дежурную часть транспортной полиции. Проверка показала, что нарушители ехали из Перми до Челябинска на соседних местах в купе. Один из них 34-летний житель Перми, двое других – из Соликамска (1991 и 1987 г.р.). Все ранее судимы за совершение различных преступлений, среди которых кражи и грабежи.



При задержании мужчины утверждали, что выпивали только в вагоне-ресторане, однако очевидцы прибавили к этому распитие спиртных напитков в вагоне, слишком громкие разговоры, нецензурную брань и отказ реагировать на сделанные попутчиками и работниками поездной бригады замечания.



Всех нарушителей сотрудники транспортной полиции привлекли к

административной ответственности по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое

хулиганство).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»