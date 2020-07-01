В Екатеринбурге задержали подозреваемого в стрельбе на улице Машинной

20:00 | 29.07.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге задержан житель Челябинска, подозреваемый в покушении на убийство. Напомним, мужчина устроил стрельбу на улице машинной.



«Вчера вечером, 28 июля, подозреваемый - житель Челябинска, 1991 г.р., добровольно явился в правоохранительные органы. В настоящее время с его участием выполняется комплекс необходимых следственных действий», - рассказали в Следственном комитете Свердловской области.



Отметим, что результате инцидента пострадал местный житель. Причиной конфликта, по предварительным данным, могла стать ревность к женщине.



«Органами следственного комитета по свердловской области организована проверка сообщения об избиении несколькими школьниками своей 13-летней сверстницы в городе Красноуральске. В ходе проверки сотрудниками следственного комитета выясняются все обстоятельства инцидента и причины, которые к нему привели. Проводятся опросы участников конфликта, их родственников и знакомых, выясняются условия, в которых воспитываются несовершеннолетние, истребуется характеризующий материал. По итогам проверки органами СКР будет дана объективная оценка произошедшему и приняты меры по недопущению подобных инцидентов впредь», - добавили в Следственном комитете.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»