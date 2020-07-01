В Свердловской области Курбан-байрам пройдет без массовых мероприятий

15:29 | 29.07.2020

Фото: wikimapia.org

В связи с распространением коронавируса руководители свердловских духовных управлений мусульман приняли решение об отмене проведения любых массовых мероприятий в честь Курбан-байрама. Об этом рассказали в департаменте информполитики Екатеринбурга.



Соглашение об отмене мероприятий, в том числе праздничных молитв, в один из наиболее значимых праздников ислама подписали руководители Регионального Духовного управления мусульман Свердловской области Радифулла-хазрат Гиндуллин, Духовного управления мусульман Урала (Уральский муфтият) Муфтий Сибагатулла-хазрат Сайдуллин, Духовного управления мусульман Свердловской области (Центральный муфтият) Муфтий Абдуль-Куддусс-хазрат Ашарин, Духовного управления мусульман Свердловской области (Уральский мухтасибат) Имам-мухтасиб Артур-хазрат Мухутдинов, Муфтията Урала и Свердловской области Муфтий Фаузи-хазрат Сидо.



«Мы призываем всех правоверных встретить праздник искренней молитвой дома, в кругу своей семьи. Это необходимо сделать, следуя рекомендациям специалистов в области медицины, ответственных за жизнь и здоровье населения. На сегодняшний день долг каждого настоящего мусульманина – показать пример истинной любви и заботы о ближнем», – говорится в соглашении.



Напомним. Курбан-байрам, считающийся одним из самых знаковых религиозных праздников в исламе, наступает 31 июля.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»