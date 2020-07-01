Из-за пожаров в ХМАО в Екатеринбурге появился смог

21:17 | 28.07.2020

Фото: rb7.ru

Смог в Екатеринбурге появился из-за крупных лесных пожаров в Ханты-Мансийском автономном округе, об этом заявил исполняющий обязанности директора Уральской базы авиационной охраны лесов Денис Шуплецов.



«Лесные пожары в Свердловской области не имеют такой площади, чтобы задымить территорию, а в том регионе горит огромное количество гектаров», – сказал Денис Шуплецов.



О также добавил, что все лесные пожары в Свердловской области сосредоточены на территории Ивдельского, Пелымского и Гаринского городских округов.



В настоящее время Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о каких-либо серьезных загрязнениях атмосферы не сообщало.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»